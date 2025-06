Interdittiva emessa dalla struttura per la prevenzione antimafia

Nei giorni scorsi, la Struttura per la prevenzione antimafia istituita

presso il Ministero dell’interno ha emesso un’informazione antimafia

interdittiva, con contestuale cancellazione dell’iscrizione dall’ANAGRAFE

ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI nei confronti di un’impresa individuale, operante

nel settore delle costruzioni, avente sede a Bussolengo.

La Prefettura di Verona ha fornito alla Struttura il proprio contributo

informativo sul conto dell’impresa individuale sottoposta a verifica, elaborato

anche sulla base dell’attività svolta dal GIA (Gruppo interforze antimafia),

dalle forze di polizia e dalle articolazioni territoriali della Direzione

investigativa antimafia, che ha evidenziato un collegamento tra la società ed

una famiglia ‘ndranghetista calabrese radicata nel territorio veneto, oltre a

rapporti commerciali con ditte già interdette dalla Prefettura.

Come è noto, la Struttura per la prevenzione antimafia, istituita con l’art.

30 del decreto-legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con la legge 229 del

15 dicembre 2016, è diretta da un Prefetto e si avvale di personale

dell’Amministrazione civile dell’Interno, delle forze di polizia e di altre

pubbliche amministrazioni, assicurando lo svolgimento, in forma coordinata

ed integrata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle

infiltrazione della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione

dei contratti e sub-contratti per i lavori connessi alla ricostruzione dei territori

colpiti dai terremoti del 2009, del 2016, del 2017 e del 2018, nonché

all’organizzazione ed allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici

invernali Milano – Cortina 2026