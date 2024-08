Sr 450 e 11 Dir.: divieto di transito dei mezzi pesanti e sicurezza stradale

Prima riunione del Tavolo di monitoraggio prefettizio

Nella mattina del 30 luglio 2024, presso questa sede di via Santa Maria Antica, si è tenuto il primo incontro del Tavolo di monitoraggio, coordinato dal Sig. Prefetto, costituito per analizzare l’impatto sulla viabilità stradale e autostradale dell’ordinanza n. 185/24 con la quale Veneto Strade ha vietato, fino al prossimo 8 settembre, ai mezzi con massa superiore a 7,5 t di transitare, dalle 08:00 alle 20:00, sulle strade regionali SR 450 e 11 Dir., ferme le eccezioni espressamente previste dal provvedimento.

Alla riunione hanno preso parte le Forze dell’Ordine, gli enti gestori della viabilità provinciale, i Sindaci interessati e le Associazioni di categoria.

“Questa prima riunione del Tavolo di coordinamento prefettizio” ha esordito il Prefetto aprendo i lavori “mira, dopo quasi due mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza adottata da Veneto Strade avente ad oggetto i noti limiti viabilistici imposti al transito dei mezzi pesanti sulle SR 450 e 11 Dir., a fare un punto di situazione costruttivo sull’efficacia di tale strumento e sui risultati finora raggiunti, valutando anche potenziali ulteriori correttivi e integrazioni a tutela della sicurezza stradale”.

In tale frangente, tanto le Forze dell’Ordine quanto i gestori della viabilità hanno osservato che non risultano essersi verificati incidenti con coinvolgimento di mezzi pesanti non autorizzati e che si è registrata una riduzione del volume di traffico dei predetti mezzi che si attesta intorno al 25% – 30%, dato suscettibile di ulteriore miglioramento con un mirato potenziamento dei controlli in punti strategici.

La segnaletica stradale, come ha osservato dalla Polizia Stradale, si è rivelata adeguata sia nell’ accessibilità dei contenuti sia nella visibilità, grazie all’impegno e alla collaborazione delle società che gestiscono i tratti stradali interessati.

Le Forze dell’Ordine, nel riferire i dati dei controlli effettuati in sinergia con le Polizie Locali, hanno in generale rilevato che la maggior parte delle violazioni contestate risultano essere state commesse da parte di autotrasportatori provenienti dall’estero.

Al riguardo, le Associazioni di categoria, che hanno assicurato un’attiva partecipazione, hanno proposto di potenziare ulteriormente la comunicazione dei contenuti dell’ordinanza viabilistica di Veneto Strade, anche attraverso l’invio del provvedimento di divieto di circolazione alle piattaforme professionali dei maggiori strumenti di navigazione per l’inserimento nelle mappe del territorio.

Gli amministratori locali, fornendo il proprio contributo in base alle esperienze e alle ricadute degli effetti dell’ordinanza sui territori di competenza, hanno espresso generale apprezzamento per l’adozione dell’ordinanza e per gli effetti della stessa.

Sulla scorta dell’attenta disamina dei dati esposti, il Prefetto ha proposto un periodo di sperimentazione con un mirato potenziamento dei controlli sulla rotonda di Affi e su quella di Peschiera del Garda, al fine di impedire ai mezzi pesanti non autorizzati di fare ingresso nelle viabilità interdette.

Tale misura, infatti, potrebbe produrre un effetto deterrente maggiore anche rispetto alla sanzione pecuniaria, scoraggiando i potenziali trasgressori.