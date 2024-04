Commissariamento del comune di Montecchia di Crosara e consultazioni europee

Verona, lì 16 Aprile 2024

Con riferimento al commissariamento del comune di Montecchia di Crosara, il prefetto Demetrio Martino ha provveduto alla sospensione del consiglio comunale, avviandone la procedura per lo scioglimento e nominando contestualmente, per la provvisoria gestione dell’ente locale, la dottoressa Giulia CALABRESE, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura scaligera.

L’intervento del prefetto si è reso necessario a seguito delle dimissioni dalla carica di 7 consiglieri comunali su 12, attesa la necessità di ottemperare ad improcrastinabili adempimenti di legge, a garanzia del normale funzionamento degli organi e dei servizi.

Per quanto concernente le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 87 di sabato 13 aprile è stato pubblicato il provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Si informa altresì che sul sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n° 90/24/cons con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.