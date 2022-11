Firma dei protocolli d’intesa “Scuole sicure 2022-2023” e “Laghi sicuri 2022 -2023”

Il Prefetto di Verona Donato Cafagna nella mattinata odierna ha sottoscritto con i Sindaci dei Comuni di Bovolone, Castelnuovo del Garda, Cerea, Negrar di Valpolicella, Pescantina, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Zevio i protocolli d’intesa “Scuole Sicure 2002”.

Presente anche il Comune di Malcesine che, con Garda, è destinatario di finanziamenti per il programma “Laghi sicuri”.

I progetti che hanno ricevuto il finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, con il Fondo per la sicurezza urbana per un ammontare complessivo di circa 200.000 €, spaziano dalle attività di prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a tutela dei ragazzi, all’incremento dell’impiego di personale della Polizia Municipale a supporto delle Forze dell’Ordine, al potenziamento della videosorveglianza anche per la prevenzione degli atti di vandalismo. Insieme al rafforzamento dei controlli nelle aree adiacenti agli edifici scolastici, dove i giovani si aggregano, sono in cantiere iniziative di confronto e dialogo che coinvolgono oltre al mondo della Scuola anche parrocchie e associazioni sportive per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione di campagne informative sul consumo di sostanze stupefacenti.

Il Progetto “Laghi Sicuri”, che coinvolge i Comuni del Garda, è orientato a stimolare azioni da parte degli Enti locali sul versante della sicurezza del litorale e più specificamente contro la vendita di merce contraffatta .

Il Prefetto e i Sindaci hanno espresso soddisfazione per questo nuovo risultato, frutto dell’importante raccordo tra le Amministrazioni locali e le Forze dell’Ordine, che trova un momento di forte coordinamento e di condivisione di strategie e iniziative nelle riunioni itineranti del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso i vari Comuni, sempre aperte anche al contributo di associazioni, operatori economici, sociali, culturali e sindacali.

14 novembre 2022