Incontro in Prefettura sul traffico intorno ad Affi e Peschiera del Garda

Massimo impegno a concretizzare con urgenza misure strutturali e gestionali finalizzate a migliorare la circolazione stradale intorno ai centri di Affi e Peschiera, in relazione al transito di mezzi pesanti sulla SR 450 da e verso l’Autostrada del Brennero e di sempre più consistenti flussi turistici.

Questa la sintesi di quanto emerso nella riunione svoltasi oggi in Prefettura, su richiesta dei Sindaci di Affi e di Peschiera del Garda, che ha visto la partecipazione della Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, dei Direttori tecnici di A22 del Brennero e della A4 Serenissima, del Comandante della Sezione della Polizia stradale, del Questore e dei Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dei rappresentanti di Veneto Strade, di Confindustria sezione Trasporti, oltre che dei Sindaci di Affi e Peschiera e della Provincia.

Nell’incontro è stata vagliata, sotto ogni aspetto, la richiesta avanzata dai due Sindaci al Prefetto per l’inibizione dell’uscita dall’autostrada ai mezzi pesanti, ad Affi e Peschiera, in modo da impedire a tali mezzi, di riflesso, il transito sulle strade regionali 11 e 450. Si tratta senza dubbio di transiti significativi, riguardando circa duemila mezzi pesanti nei giorni feriali, ma costanti rispetto ai numeri pre-pandemia e non registrati in aumento, contrariamente ai flussi turistici, in crescita esponenziale, come testimoniano le code nel fine settimana. La proposta, anticipata dai primi cittadini a mezzo stampa, è stata giudicata impraticabile, in quanto prevista per esigenze di carattere emergenziale e temporaneo, a fronte di problematiche strutturali che da anni impattano sia sul traffico turistico che sul flusso dei mezzi pesanti. La proposta inoltre non tiene conto delle prevedibili conseguenze sul traffico ordinario e autostradale, dell’incidenza per le categorie economiche e per gli autotrasportatori e non migliorerebbe la prospettata tutela dell’ambiente (circa 43 chilometri aggiuntivi di percorrenza sull’autostrada A4 e A 22, invece dei 19 sulle strade regionali 11 e 450). Per tali motivi, in attesa dell’imminente conclusione dei lavori di adeguamento della rotatoria di Affi, di quelli in corso per l’elevazione degli standard di sicurezza sulle strade regionali 450 – mentre resta ancora lontano l’avvio dei lavori del nuovo svincolo autostradale di Castelnuovo del Garda – i presenti hanno convenuto sulla necessità di verificare immediate soluzioni temporanee per alleggerire l’impatto dei mezzi pesanti in transito sulle strade regionali strade regionali 11 e 450. La ricerca di soluzioni soddisfacenti per il territorio è stata affidata a uno specifico tavolo tecnico, coordinato da A4 Serenissima, con un ruolo centrale da parte della Regione Veneto e Veneto Strade, incaricato di vagliare, con i primi cittadini del territorio ed il contributo di A22 del Brennero, urgenti soluzioni strutturali e di filtraggio e contenimento del traffico per sgravare la pressione di mezzi su Affi e Peschiera.

La questione sollevata dalle amministrazioni locali – ha concluso il Prefetto – può trovare risposte attraverso investimenti e misure che salvaguardino i singoli territori e contemperino le esigenze di sistema della rete dei trasporti lungo assi principali nazionali.