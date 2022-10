14 ottobre 2022

Giornata seminariale sui temi della prevenzione, della pianificazione di protezione civile e della comunicazione alla popolazione

Si è tenuta oggi presso il Palazzo Scaligero una mattinata seminariale relativa ai temi della prevenzione, della pianificazione di protezione civile e della comunicazione alla popolazione. Nell’ambito di tale evento sono state, inoltre, oggetto di specifico approfondimento le tematiche, di particolare attualità, relative al nuovo sistema di allertamento regionale per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali e alla predisposizione della pianificazione di emergenza esterna dei siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti introdotta dall’art. 26 bis del D.L. n. 113 del 2018 convertito dalla Legge n. 132 del 2018.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione civile, istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali proclamata dall’ONU.

All’evento hanno preso parte i Sindaci della provincia di Verona e i responsbili degli uffici comunali di protezione civile.

In apertura dei lavori, il Prefetto, salutati e ringraziati i convenuti e i relatori, ha sottolineato il ruolo centrale dell’attività di prevenzione svolto da tutte le amministrazioni a vario titolo competenti e la necessità di diffondere una cultura di protezione civile a favore della popolazione che sia basata sulla conoscenza del funzionamento del sistema e dei rischi propri del territorio di appartenenza.

L’incontro, moderato dalla Dirigente dell’Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico della Prefettura di Verona, ha inteso coinvolgere gli ammnistratori locali e gli uffici competenti privilegiando un approccio di carattere pratico, volto ad approfondire temi di particolare interesse connessi alle pianificazioni di protezione civile.

Per la Provincia il Consigliere, Dott.Taioli, e l’Ing. Lorenzini hanno approfondito la tematica della pianificazione di emergenza provinciale.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Giudice, ha svolto un intervento relativo alla pianificazione di emergenza esterna dei siti di stoccaggio e trattamento rifuti cui ha fatto seguito il focus dell’Ing. Marzoli del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico del Ministero dell’Interno, concernente il funzionamento e la gestione della piattaforma ministeriale messa a punto ai fini della predisposizione dei piani in argomento. È stato poi realizzato un approfondimento mirato, da parte dell’Ing. Ziron, per l’A.R.P.A.V., sulla normativa Seveso, sugli impianti R.I.R. e la relativa pianificazione di emergenza esterna. Il Dott. Zasso, della medesima Agenzia, ha illustrato il nuovo piano di aggiornamento delle modalità di funzionamento del CFD inerenti l’allertamento per rischio idraulico e idrogeologico e per temporali, alla luce della delibera di Giunta regionale n. 869 del 2022. Infine, il Direttore dell’Unità Operativa del Genio civile di Verona, Dott. Vinciguerra, ha trattato il tema della gestione di situazioni di emergenza idraulica e idrogeologica anche in relazione ai servizi di piena.

“È importante che i Comuni promuovano una cultura della protezione civile a favore della popolazione formandola e informandola” ha sottolineato il Prefetto “ la comunità sarà così in grado di conoscere e mettere in atto sin da subito le necessarie misure di autoprotezione in collaborazione con le Istituzioni nell’ambito del sistema di protezione civile”.

L’evento seminariale si è concluso alle ore 12:30.