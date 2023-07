L’Altra Verona… Altro scempio ad un muro esterno del cimitero di Borgo Roma

Non bastavano gli ormai datati ma mai digeriti disegnacci su un muro laterale (quello che dà su un distributore di carburanti) del cimitero di Borgo Roma, in via Pasteur.

Adesso gli incivili dalla bomboletta facile hanno deturpato con frasi in stampatello ed errori grammaticali quasi tutta la fiancata perimetrale a destra, rispetto all’entrata secondaria, ridipinta in tempi recenti e finora sfuggita ai teppisti dello spray. Hanno purtroppo rimediato alla… dimenticanza i vigliacchetti (pseudo no vax) autori dei deliranti messaggi di colore rosso scritti freschi freschi, verosimilmente in ore notturne dall’impunità pressoché garantita.

Chissà se qualche telecamera di videosorveglianza nei paraggi abbia registrato l’ennesimo atto di vandalismo imbecille ai danni della muratura esterna d’un luogo che dovrebbe essere doverosamente rispettato, anche dai più ottusi e reticenti al culto, alla pietà, alla memoria.

Servizio, foto e video di

Claudio Beccalossi