Farmacisti volontari in protezione civile di Verona presenti alla giornata per la pace di Papa Francesco

«È stata una giornata intensa che ha visto la partecipazione di 11 farmacisti avvicendatisi in 2 turni dalle ore 7,30 alle 19 e la presenza della nostra postazione mobile attrezzata e pronta ad intervenire in caso di supporto sanitario alla popolazione».

Il presidente dell’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona Paolo Pomari continua raccontando che: «Tutto è andato per il meglio e a parte qualche piccolo intervento non si sono verificate situazioni di necessità. La nostra presenza era stata richiesta, come da prassi, dalla Protezione Civile e siamo stati ben lieti di metterci a disposizione della città durante un evento tanto importante.

Quello di sabato scorso rientra nella casistica degli interventi non emergenziali che prevedano un forte afflusso di cittadini, in questo caso poi provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo. Contemporaneamente le squadre veronesi debitamente formate, sono sempre pronte ad intervenire in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedano la presenza dei farmacisti volontari in qualità di operatori sanitari, con la dotazione del nostro mezzo di soccorso».