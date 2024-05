“Nella mia vita da astronauta ho vissuto esperienze eccezionali, ma il viaggio più arduo l’ho affrontato sulla Terra dopo una diagnosi di linfoma”

L’astronauta Paolo Nespoli il 21 maggio a Verona con Fondazione Italiana Linfomi

Martedì 21 maggio l’astronauta Paolo Nespoli sarà a Verona per una serata di divulgazione e riflessione promossa da Fondazione Italiana Linfomi (FIL), organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella cura dei linfomi.

Nespoli racconterà le sue incredibili avventure spaziali e dialogherà sul concetto di ricerca con il Vice Presidente della Fondazione, Prof. Carlo Visco, medico, ricercatore e professore presso l’AOU Integrata di Verona.

L’appuntamento è alle ore ore 21, presso Fucina Culturale Machiavelli (via Madonna del Terraglio, 10). L’evento gode del patrocinio di Comune di Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Università di Verona e Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione (DIMI) dell’Università di Verona, Rete Ematologica Veneta, Circolo Astrofili Veronesi e del supporto di RGS.

Modererà la serata Valentina Burati, giornalista di TeleArena.

Nel buio dello spazio ci sono le stelle, nel buio della malattia c’è la ricerca





“Per vedere le stelle bisogna passare in mezzo alle difficoltà”.

Recita così il famoso motto degli astronauti, “Per aspera ad astra”, una filosofia di vita che l’astronauta italiano ha abbracciato sin da quando, ventottenne e con una carriera avviata, decise di lasciare il suo incarico nell’esercito e riprendere gli studi. Ventidue anni più tardi, nel 2007 arriverà la sua prima missione spaziale a bordo dello Space Shuttle Discovery che lo condurrà sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Grazie alla Fondazione Italiana Linfomi (FIL), la città di Verona potrà vivere un momento di incontro e confronto con questo straordinario uomo.





La Fondazione loha conosciuto a seguito della sua diagnosi di linfoma B cerebrale, scoperta nel 2021. Oggi Nespoli è in remissione e ha scelto di diventare testimonial della Fondazione, per far comprendere a tutti l’importanza della ricerca scientifica e che le tante sfide che la vita pone, sia nello Spazio che nel quotidiano terreno, possono spaventare e talvolta addirittura annichilire, ma vanno affrontate per puntare in alto.

FIL lavora ogni giorno, dal 2010, per donare un futuro a tante persone che affrontano un linfoma.

I linfomi racchiudono diversi tipi di tumori del sangue che prendono origine dalle cellule delle ghiandole linfatiche presenti in tutto il corpo. In Italia colpiscono ogni anno circa 15.000 persone, con un’incidenza di 40 nuovi casi al giorno, quasi 2 ogni ora.

La Fondazione conduce studi in autonomia o in sinergia con altri gruppi di ricerca, con l’obiettivo di migliorare la salute dei pazienti con diagnosi di linfoma, e per farlo collabora con 141 centri di ricerca e cura sparsi sul territorio italiano. Dal 2010 ad oggi la Fondazione ha condotto circa 100 studi e coinvolto oltre 10.000 pazienti.





“Paolo Nespoli ci farà vivere un emozionante viaggio tra ambizioni e difficoltà e ci aiuterà a riflettere sulle affinità tra il sogno spaziale e quello della ricerca: entrambi accomunati dal desiderio di conoscenza e dalla volontà di superare i limiti del noto, per progredire e perseguire il bene comune – dichiara il Prof. Carlo Visco. Sono felice di ospitarlo nella città in cui sono nato e lavoro e dove come FIL stiamo instaurando rapporti proficui con il tessuto socio-culturale ed economico. Non è un caso che il prossimo novembre l’assemblea annuale della Fondazione si svolgerà proprio a Verona; arriveranno in città i massimi esperti italiani di linfomi e l’incontro sarà nuovamente l’occasione per accendere i riflettori sull’importanza della ricerca scientifica e sul lavoro che FIL porta avanti con competenza da quasi 15 anni”.

Ingresso alla serata su prenotazione



La serata del prossimo 21 maggio con Paolo Nespoli prevede l’ingresso ad offerta, su prenotazione, fino ad esaurimento posti, in favore della Fondazione Italiana Linfomi. In qualità di ente del terzo settore, infatti, FIL svolge la sua attività senza fini di lucro e le ricerche che promuove hanno come unico fine quello di migliorare la salute dei pazienti con diagnosi di linfoma.