Mercati rionali cittadini. Riqualificate le aree di via Prina e via Gran Sasso

Risultato frutto di un ampio lavoro di confronto fra le categorie e le Circoscrizioni interessate.

Effettuato ricompattamento dei banchi, con un maggiore ordine nella gestione dell’area occupata dal mercato e più parcheggi e ripristino viabilità lungo due strade circostanti.

Il Comune di Verona interviene sulla configurazione di due mercati rionali del giovedì, con l’obiettivo di rendere gli spazi più ordinati, funzionali e attrattivi, migliorando al tempo stesso la viabilità e la disponibilità di parcheggi nelle aree interessate.

Le modifiche riguardano il mercato di via Prina, in Circoscrizione 4^, e il mercato di via Gran Sasso, in Circoscrizione 7^.

“Gli interventi prevedono il ricompattamento delle aree mercatali e la ricollocazione dei posteggi attualmente presenti lungo i tratti stradali interessati – spiega l’assessora al Commercio Alessia Rotta –. La revisione nasce da una ricognizione effettuata dall’Amministrazione comunale sulle aree mercatali cittadine, dalla quale è emersa, in entrambi i mercati, una significativa presenza di posteggi non assegnati. E’ il primo passo di un ampio lavoro portato avanti con il supporto dei rappresentanti degli ambulanti, per Confcommercio Roberto Turcato e Confesercenti Paolo Bissoli, e delle Circoscrizioni”.

Seguiranno interventi nei mercati di Santa Lucia in piazza Martiri d’Istria e Dalmazia; Montorio in piazza Penne Nere; Borgo Roma in viale del Commercio. Le modifiche sono state illustrate alla presenza dei presidenti della Circoscrizione 4^ Alberto Padovani e della Circoscrizione 7^ Carlo Pozzerle.

Le criticità

Nel mercato di via Prina, dei 43 posteggi complessivi, 21 risultavano non assegnati; in via Gran Sasso, su 61 posteggi complessivi, 29 non erano assegnati.

“L’intervento – sottolinea il consigliere Fabio Segattini, interessato direttamente al percorso di modifica – consente di rivedere tale situazione, concentrando maggiormente i banchi, diminuendone così la dispersione e riducendo gli spazi vuoti che determinano un effetto di discontinuità e disordine. Il tutto per favorire una migliore organizzazione degli espositori e dei flussi di persone che accedono all’area di mercato, che diventa più vitale, ordinato e attrattivo”.

Modifiche

Nel mercato del giovedì di via Prina saranno ricollocati i sei operatori attualmente titolari dei posteggi n. 5, 7, 11, 13, 14 e 15, mentre saranno soppressi i posteggi presenti nel tratto di via Prina compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via G. Toniolo, oltre ai posteggi n. 17 e 19 situati all’interno del parcheggio. Il posteggio n. 19 sarà ricollocato d’ufficio al n. 45, sempre in via Prina. Il numero complessivo dei posteggi del mercato passerà così a 28.

La nuova organizzazione permetterà di ripristinare il normale flusso veicolare in via Prina anche nella giornata di giovedì e di mettere a disposizione dei frequentatori del mercato un maggior numero di parcheggi nelle immediate vicinanze.

Anche per il mercato del giovedì di via Gran Sasso è previsto il trasferimento dei cinque operatori titolari dei posteggi n. 1, 6, 8, 9 e 12. Saranno soppressi i posteggi dal n. 1 al n. 15, tutti ubicati lungo via Gran Sasso, mentre il posteggio n. 10 sarà ricollocato all’interno del parcheggio, al n. 20. Il numero complessivo dei posteggi sarà portato a 46. La nuova disposizione consentirà di ripristinare il normale flusso veicolare in via Gran Sasso anche il giovedì e di aumentare la disponibilità di parcheggi in prossimità del mercato.