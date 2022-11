Psicologo online, ecco le linee guida e il manifesto etico

La salute mentale è stata a lungo un argomento tabù. Tuttavia, oggi è una parte importante del benessere generale. Molti miti contribuiscono a queste idee sbagliate, ma piano piano vengono sfatati dalla pratica e dal passaparola.

Con la crescita della domanda di servizi di psicoterapia online, cresce anche l’offerta di fornitori. La sostenibilità di questa crescita dipende dalla possibilità di mantenere la qualità e la trasparenza del servizio.

All’indomani della pandemia, seguita poi da un’economia di guerra e accompagnata da un significativo aumento di casi di disagio psicologico, il numero di italiani che cercano una psicoterapia è aumentato considerevolmente. Circa il 62% della popolazione riceve un trattamento da un professionista della salute mentale.

Dopo anni di crescita, i significativi cambiamenti del mercato e la crescente popolarità dei servizi offerti da alcune aziende hanno portato a una revisione dei principi che regolano l’erogazione dei servizi di terapia online. Questo nuovo Manifesto per il sostegno psicologico online è stato redatto da Serenis.it, TherapyChat, Mindwork, e Minders Community e discusso con il comitato etico del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. L’obiettivo è quello di stabilire nuove regole e linee guida basate sulla ricerca sul campo, aiutando i fornitori di servizi e gli utenti finali.

Cosa cambia il Manifesto etico dello psicologo online

Il Manifesto per la terapia online responsabile è un documento “vivo” che sarà aggiornato annualmente da un comitato di quattro rappresentanti delle aziende firmatarie sulla base dei cambiamenti in un settore in continua evoluzione. In questo modo sarà sempre aggiornato, e in linea con i nuovi standard di settore.

“Come operatori del settore, crediamo che il digitale rappresenti un’opportunità nuova e consistente per rendere accessibile il supporto psicologico in modo complementare alla modalità tradizionale, ma solo se usato con coscienza e consapevolezza: in caso contrario, può essere dannoso – commentano Daniele Francescon di Serenis.it, Alessandro De Sario di TherapyChat, Biancamaria Cavallini di Mindwork, Riccardo Manini di Minders Community promotori dell’iniziativa – L’online è un terreno su cui è facile scivolare, e per questo abbiamo deciso di dotarci di un Manifesto: in un settore come il nostro, sentiamo la responsabilità di poter influenzare direttamente la vita e la salute delle persone, e vogliamo dare un segnale che tracci un punto di partenza. Più realtà aderiranno, più crediamo che il settore possa continuare a crescere in modo sostenibile e maggiore sarà l’impatto positivo che potremo avere ”.

