Un artista veronese a Casa Sanremo Arte 2023

Casa Sanremo Arte è una delle sezioni di maggior interesse dell’area hospitality del Festival di Sanremo, dedicata al mondo degli Artisti.

L’opera di Alessandra Trischitta, fotografa sperimentale e digital artist, è fra le 30 proposte che verranno esposte negli spazi di Casa Sanremo 2023 durante la settimana del Festival.

L’artista, che fa parte della Sezione di Verona dell’U.C.A.I. (Unione Cattolica Artisti Italiani) con la quale ha recentemente esposto presso la Basilica di S. Teresa del Bambin Gesù, trae spesso ispirazione per i suoi lavori dalla Musica e dalla Poesia.

Dal 2009 al 2012 ha tenuto alcuni seminari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Verona nell’ambito del Corso di Economia e Mercato dell’Arte.

“Ho sempre visto l’Arte come mezzo di comunicazione di concetti, sentimenti ed emozioni” dice l’autrice “e il mio percorso di ricerca si è sviluppato partendo dalla fotografia per proseguire con la contaminazione fra mezzi espressivi. “

“Moore’s Melody”, continua, “si ispira ad alcuni versi del poeta irlandese Thomas Moore: Sing sweet harp, sing the song of ancient days, Whose sound, in this sad memory, long buried dreams shall raise – a significare la possibilità della musica di unire la memoria ai sogni”.