Gian Luca Rana a fianco del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza per valorizzare i talenti emergenti della letteratura

Verona, 12 settembre 2023

Gian Luca Rana, Amministratore Delegato del Pastificio Rana, da anni impegnato come sostenitore attivo del mondo della cultura e delle arti, sarà a fianco della casa editrice Neri Pozza per promuoverne l’autorevole Premio Nazionale di Letteratura.

Inaugurato nel 2012, anno del centenario della nascita dello scrittore Neri Pozza – fondatore nel 1946 dell’omonima casa editrice oggi parte del Gruppo Athesis – il Premio Nazionale di Letteratura rappresenta il più importante riconoscimento letterario per opere inedite di narrativa letteraria in lingua italiana, capace di dare risalto a espressioni della letteratura, dell’arte e della poesia nel tempo presente.

Questa sinergia rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico di attività volute da Gian Luca Rana per sostenere e valorizzare le eccellenze artistiche e i movimenti culturali del nostro Paese nelle loro molteplici espressioni. Unica nel suo genere è stata ad esempio la 24 ore di poesia ideata da critica d’arte e scrittrice Francesca Alfano Miglietti, che si è tenuta a febbraio 2023 presso il Teatro Elfo, a cui Gian Luca Rana ha dato totale ed entusiastico supporto.

“Prosa e poesia sono i due volti di questa sorta di Giano bifronte che è la parola umana: aulica o narrativa, essa è porta e chiave dell’universo espressivo. Credo, infatti, che la letteratura sia una preziosissima forma di conoscenza di sé e del prossimo, oltre che una possibilità di intrattenimento e apprendimento. La scrittura è una straordinaria espressione artistica da sostenere e valorizzare, in modo particolare dando voce e supporto al talento di autori emergenti” spiega Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Rana e Presidente di Athesis.

Altri esempi concreti delle multiformi iniziative promosse da Gian Luca Rana sono “OnDance”, la grande festa della danza voluta da Roberto Bolle per avvicinare il grande pubblico a questa straordinaria disciplina, il progetto “67 Colonne per L’Arena di Verona”, promosso dalla Fondazione Arena a sostegno del Festival Lirico. Ultimo solo in termini cronologici il progetto didattico avviato con Palazzo Maffei Casa Museo per far scoprire e rendere fruibile l’arte ai giovani studenti in un eccezionale luogo di cultura nel cuore del territorio veronese.

“Imprenditoria e arti sono unite in modo indissolubile grazie alla condivisione di valori fondamentali come il ruolo della creatività, la forza della bellezza, la passione del creare, la spinta innovativa verso il futuro. Questa convinzione – prosegue Gian Luca Rana – è alla base del nostro impegno a fianco del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza, una casa editrice il cui stile distintivo rappresenta un’eccellenza nel panorama culturale internazionale”.

La cerimonia di premiazione del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza si terrà a Verona nella splendida cornice del Teatro Nuovo il 14 settembre e sarà preceduta per tutti gli ospiti dalla visita alla Casa Museo Palazzo Maffei, raccolta d’arte di grande interesse frutto della passione collezionistica dell’imprenditore Luigi Carlon.