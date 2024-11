Cristiano Malgioglio al Museo Nicolis per il nuovo videoclip “Rosa Tormento” girato a Verona

La Ford Thunderbird del 1955 sul set con con Samira Lui e Valentino Leonardi

Villafranca di Verona, 22 novembre 2024

Ancora una volta il Museo Nicolis protagonista di un videoclip di Cristiano Malgioglio con la sua travolgente energia. Dopo l’estate di “Fernando” ci riscalderemo con “Rosa tormento”, il secondo inedito pubblicato dal cantautore siciliano nel 2024 destinato a diventare il tormentone invernale.

“Rosa, qué linda eres” è il ritornello che trae ispirazione da un campione della canzone omonima del 1927, un classico della musica cubana interpretata dal Sexteto Habanero. Considerato un capolavoro del son cubano, fu reinterpretato in Colombia da Magín Díaz e reso popolare da artisti come Carlos Vives, Irene Martínez e Joe Arroyo.

In questo contesto evocativo brilla il Museo Nicolis con la sua Ford Thunderbird del 1955 , ancora oggi una delle auto più iconiche degli anni ’50, il “sogno americano”, l’epoca spensierata dove tutto sembrava possibile.

Nel suo affascinante colore turchese, la “T-bird” era davvero speciale: dotata di vetri elettrici e sedili regolabili, offriva ai suoi due passeggeri lusso e comodità. Il moderno disegno della carrozzeria era esaltato dal parabrezza “panoramico” (particolarmente in voga all’epoca negli Stati Uniti e poi abbandonato a causa delle distorsioni ottiche che creava) e dalle pinne posteriori che, nelle serie successive, assunsero dimensioni molto più esasperate. La bombatura sul cofano permetteva di alloggiare il carburatore a quattro corpi della versione più potente, in grado di erogare 285 cv. Il modello del Museo Nicolis è la prima serie, prodotto per tre anni dal 1955 al 1957, oggi quello più apprezzato e ricercato dai collezionisti, soprattutto per la linea compatta e pulita.

“Il Museo Nicolis è sempre alla ricerca di connessioni dinamiche che ci consentano di dialogare con tutte le generazioni in modo diretto e attuale” afferma Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis. ”Cristiano Malgioglio è un artista carismatico e ironico che entra nel cuore di tutti, collaborare con lui ne è stata un’ulteriore conferma, un’energia contagiosa!”

Il videoclip, realizzato da Gaetano Morbioli (Run Production), vi lascerà senza fiato anche per la bellezza suadente di Samira Lui nota al pubblico per la Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, L’Eredità con Flavio Insinna e il Grande Fratello. Tra gli interpreti anche Valentino Leonardi tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island.

“Rosa Tormento” parla delle contraddizioni e sfumature dell’amore. La rosa come metafora della passione che porta con sé bellezza e trasporto ma anche inevitabili sofferenze delle relazioni più intense. L’artista con il suo

stile inconfondibile ci porta a riflettere sull’intensità dei sentimenti contrastanti che ci accompagnano per tutta la nostra vita e appartengono a tutti.

Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima ad Amici di Maria De Filippi, il videoclip è invece al suo lancio! Un viaggio emozionante tra ritmo e colori che vi porterà alla scoperta di Villafranca di Verona con le sue eleganti vie del centro e il Caffè Storico “Fantoni”.

Non vi resta che godervi la visione di “Rosa Tormento” e lasciarvi travolgere dal suo ritmo!