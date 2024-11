Vivi la magia del Natale al Museo Nicolis. A dicembre proposte speciali da condividere con i tuoi cari

Ogni sabato e domenica visita guidata gratuita alle ore 15:30 con ingresso omaggio 0-18



Villafranca di Verona, 29 novembre 2024

Sta per arrivare il momento più magico dell’anno e il Museo Nicolis si prepara a renderlo indimenticabile! Per celebrare le festività, il Nicolis organizza aperture straordinarie e un programma ricco di iniziative speciali pensato per far vivere ai visitatori l’atmosfera del Natale.

Ogni sabato e domenica alle ore 15:30, ti aspetta un’affascinante VISITA GUIDATA GRATUITA, pensata per te e per i tuoi cari (inclusa nel ticket d’ingresso). Un’occasione per condividere tempo di qualità in un luogo caldo e stimolante grazie all’ingresso OMAGGIO per bambini e ragazzi fino ai 18 anni.

Un tuffo emozionante nel passato tra auto da sogno e meravigliosi oggetti d’epoca per trascorrere una giornata in famiglia o con amici all’insegna del divertimento e alla scoperta dei rari capolavori della meccanica, collezionati e restaurati con passione dal fondatore Luciano Nicolis.

Il 26 dicembre il Museo Nicolis diventa ancora più speciale per i più piccoli! Sempre alle 15:30, la nostra mascotte Freccia darà un caloroso benvenuto a tutti i bambini, regalando sorrisi e momenti di divertimento tra un TOUR GUIDATO GRATUITO pensato per loro, animato da una guida esperta eun selfie con Freccia che renderà memorabile il ricordo di questa giornata.

Ma c’è di più: a Santo Stefano i piccoli partecipanti a questa attività family riceveranno un piccolo ricordo da portare a casa (attività su prenotazione inclusa nel ticket di ingresso, 0-18 omaggio fino a esaurimento posti).

Per la gioia dei visitatori più social, sarà possibile salire a bordo di una iconica BMW Isetta 300 del 1957 e scattare una foto originale nell’angolo selfie anni ’50. Troverai a disposizione una selezione di accessori natalizi, perfetti per “frizzare” la tua visita!

Il Natale al Nicolis non finisce qui! Se vuoi stupire i tuoi cari con un REGALO diverso dal solito da mettere sotto l’albero, dona un’esperienza originale acquistando un biglietto accompagnato da un nostro gadget e riceverai subito il secondo ingresso in omaggio. Pensiamo noi alla confezione regalo!

Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.museonicolis.com

Il Museo Nicolis è APERTO al pubblico da martedì a domenica dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato.