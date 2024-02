Premio Giorgio Lago juniores – Nuovi talenti del giornalismo 2024

Il bando scade il 31 marzo, in palio premi per studenti e scuole

Manca un mese alla scadenza del bando che quest’anno, oltre alle borse di studio per i tre studenti più meritevoli, mette in palio anche altrettanti premi speciali della Regione Veneto, riservati alle scuole dei vincitori.

Da questa edizione il concorso ha aperto la partecipazione, oltre che agli studenti dell’ultimo anno di tutti gli istituti superiori del Veneto, anche a quelli del Friuli Venezia Giulia: per aggiudicarsi la vittoria, i concorrenti dovranno inviare un articolo dedicato al tema, attualissimo e scottante, delle infiltrazioni mafiose a Nordest.

Il termine per la partecipazione è il 31 marzo 2024 e la cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso giovedì 30 maggio.

Ci sono ancora poche settimane di tempo per partecipare alla settima edizione del Premio Giorgio Lago – Nuovi talenti del giornalismo, promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago: gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori del Veneto, e da quest’anno anche del Friuli Venezia Giulia, hanno tempo fino al 31 marzo per inviare alla segreteria un articolo giornalistico che sviluppi il tema“Le mafie a Nordest: una presenza inquietante”.

L’Associazione Amici di Giorgio Lago, che organizza il concorso in collaborazione con il Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università degli Studi di Padova e il Comune di Treviso, ha invitato i diciottenni a redigere un articolo che risponda ai criteri fondamentali della composizione giornalistica e ad inviarlo alla segreteria entro il 31 marzo.

“Abbiamo voluto invitare i giovani a riflettere su come sono cambiate le organizzazioni criminali, come hanno permeato il territorio e su come le affrontano politica e istituzioni, – sottolinea Giuseppe Zaccaria, presidente dell’Associazione Amici di Giorgio Lago – anche alla luce delle sempre più frequenti segnalazioni di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e nelle istituzioni, anche venete e friulane. Una scelta dettata dalla volontà di dare spazio ad uno sguardo più contemporaneo sul tema e magari privo di pregiudizi”.

Il tema ha raccolto anche l’adesione entusiasta della Regione del Veneto, impegnata nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, che per la prima volta assegnerà un riconoscimento speciale agli istituti scolastici dei vincitori: 2000 euro per il primo classificato, 1500 euro per il secondo e 1000 euro per il terzo.

I premi destinati alle suole dovranno essere impegnati nella promozione della cultura della legalità e nella lotta alle mafie, attraverso azioni ed interventi specifici, come ad esempio l’acquisto di libri, l’organizzazione di eventi, la realizzazione di approfondimenti, etc..



Il Premio

Il Premio Giorgio Lago fu istituito nel 2005 a Jesolo, Venezia, pochi mesi dopo la scomparsa del giornalista veneto a cui è intitolato, organizzato dall’Associazione Amici di Giorgio Lago. Tra i premiati, nel corso degli anni, spiccano grandi nomi del giornalismo italiano, tra i quali Mario Rigoni Stern, Gianni Mura, Candido Cannavò, Ferruccio De Bortoli, Fausto Biloslavo, Sergio Frigo, Toni Capuozzo, Marzio Breda, personaggi e imprenditori come Renzo Rosso, Paolo Mieli, Fabio Capello, Giovanni Rana, Marco Paolini, Mario Brunello, Miki Biasion e molti altri.

Nel 2012 nacque il Premio Giorgio Lago Juniores – Nuovi talenti del giornalismo, che inizialmente affiancava il premio giornalistico e quest’anno lo sostituisce: un riconoscimento che si inserisce nel solco tracciato dal celebre direttore de Il Gazzettino, che ebbe per i giovani e per il futuro del giornalismo sempre grande attenzione.

Lo scopo del premio, che è riservato agli studenti dell’ultima classe degli Istituti Superiori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, è coinvolgere i più giovani nella riflessione sulle tematiche di grande attualità, divulgando il pensiero e l’opera di un grande giornalista del Nordest e di uno dei suoi più lucidi interpreti, mantenendo vivo e attuale il suo messaggio e formando gli studenti alle regole del linguaggio giornalistico.

Premi e premiazione

La scelta dei premi rispetta la vocazione formativa dell’Associazione e del Premio e, come sarebbe piaciuto a Giorgio Lago, ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari: 1.000 euro per il primo classificato, 750 euro per il secondo classificato e 500 euro per il terzo classificato.

La cerimonia di assegnazione del Premio Giorgio Lago Nuovi talenti del giornalismo si svolgerà al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso giovedì 30 maggio 2024.

Il premio è promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago con la collaborazione di Centro Studi Regionali Giorgio Lago, Comune di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio. È realizzato con il patrocinio della Regione del Veneto, dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, dell’Università degli studi di Padova, delle Province di Belluno, Padova e Treviso, dei Comuni di Castelfranco Veneto e Jesolo e del Rotary Club Treviso. Main sponsor dell’iniziativa è Tao Technologies.

Per partecipare basta scaricare il bando dal sito www.premiogiorgiolago.it