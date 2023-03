La giovane Swami calchera’ il palcoscenico Newyorkese

Emozionata ed elettrizzata, Swami Sophia Bernardelli, valeggiana di 11 anni, volerà a New York nell’estate 2023 a portare il Musical Italiano in USA.

Ha superato l’audizione per partecipare ad una Summer Intensive presso la Joffrey School di New York, un’importantissima scuola americana specializzata nelle discipline della danza, con i migliori insegnati mondiali che da qualche anno ha avviato anche approfonditi studi in tema di Musical.

Dal 12 giugno al 14 luglio lo stage prevede otto ore di studio al giorno per perfezionarsi in danza classica, jazz, tap, canto, repertorio musical e tecnica di audizione sotto la direzione artistica di Matthew Prescott e Maximilien Baud. Hamilton, MJ il musical, Moulin Rouge e Six sono solo alcuni dei titoli con i quali Swami dovra’ misurarsi.

Al termine dell’esperienza di Summer Intensive verrà messo in scena un musical dove la giovane artista potrà esibirsi su un palcoscenico newyorkese alla tenera età di 11 anni.

Una bella soddisfazione per questa ragazzina con una forte passione per il musical ed un piglio per la lingua inglese, tanto da seguire con dedizione corsi di dizione inglese e americana tenute da professioniste del settore, nonostante la giovane età.

All’età di 4 anni ha iniziato a studiare musical con l’insegnante Pia Sheridan, all’ora direttore artistico e regista della CMT Musical Theatre Company, dove ancora oggi studia tap, musical e recitazione.

La svolta decisiva per Swami arriva grazie ad un’audizione per lo show natalizio di Gardaland “Il favoloso emporio di Natale”, che le permette di aggiudicarsi il ruolo di protagonista per ben 2 anni.

Sotto la direzione artistica di Gabriele Martini e le coreografie di Giovanni Fusco nel 2021 è stato presentato lo show di Natale post pandemia (di fatto ancora con molte restrizioni) proprio con la presenza di piccoli artisti per la prima volta nella storia del Parco, che nel 2022 si aggiudica il premio “Miglior Show Indoor” tra tutti i Parchi di Divertimento Europei.

Il prossimo giugno un pezzo di Verona spicchera’ il volo verso Broadway, frutto di tanta passione ed impegno da parte di una piccola artista veronese.

Foto di Luca Basso