easyJet amplia il network da Verona per la prossima stagione invernale con due nuove rotte per Manchester e Bristol

La compagnia annuncia anche altre quattro novità per il network italiano: due nuovi collegamenti da Milano Malpensa verso Luxor e Strasburgo, un nuovo collegamento per Strasburgo anche da Roma Fiumicino e un nuovo collegamento verso Porto da Milano Linate

easyJet continua a investire nel mercato italiano e annuncia un’ulteriore espansione del proprio network per la stagione invernale 2025/2026, introducendo sei nuove rotte internazionali che rafforzano i collegamenti tra l’Italia e alcune delle città più affascinanti d’Europa e del Nord Africa.

Verona: ancora più collegamenti verso il Regno Unito

Verona arricchisce la propria connettività internazionale grazie a due nuove rotte firmate easyJet.

A partire da Dicembre 2025, sarà possibile volare fino a due volte a settimana (mercoledì e sabato) verso Manchester, simbolo di innovazione e cultura musicale, e fino a due volte a settimana (mercoledì e sabato) verso Bristol, con la sua vibrante scena artistica e i paesaggi del sud-ovest dell’Inghilterra. Queste novità si aggiungono alla rotta storica per Londra Gatwick, operativa tutto l’anno con fino a 7 frequenze settimanali, supportando lo sviluppo turistico del territorio e permettendo di ampliare ulteriormente le opportunità di viaggio dal Veneto, sia per turismo che per lavoro.

«Siamo molto orgogliosi di annunciare l’avvio dei nuovi collegamenti verso Bristol e Manchester, che si aggiungono alla rotta già attiva su Londra Gatwick e che arricchiscono ulteriormente le opzioni di viaggio tra Verona e il Regno Unito. Operiamo all’aeroporto Catullo dal 2011 e, in questi quattordici anni, abbiamo trasportato circa 1,4 milioni di passeggeri.” ha sottolineato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Non vediamo l’ora di vedere l’aeroporto al termine dei lavori di ristrutturazione, alla vigilia di una importante stagione caratterizzata dall’appuntamento con i giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026”.

“Siamo particolarmente lieti che easyJet torni ad investire all’aeroporto di Verona con i nuovi voli su Bristol e Manchester. Le nuove linee, aggiungendosi al collegamento giornaliero già attivo su Londra Gatwick, vanno ad alimentare ulteriormente il mercato inglese che, con una quota del 17%, costituisce oggi il primo mercato internazionale del Catullo” – dichiara Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE – “I collegamenti, che saranno introdotti nella stagione invernale, favoriranno in particolare i flussi turistici diretti alle montagne del Veneto e del Trentino Alto Adige, realtà con le quali il Catullo sta portando avanti un efficace dialogo costruito su azioni coordinate di promozione”.

Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Milano Linate: nuove opportunità per volare verso l’Europa

Da Milano Malpensa, easyJet amplia la propria offerta con due nuove destinazioni che rispondono al desiderio di esperienze culturali e suggestioni uniche.Il nuovo collegamento per Luxor, operato con due frequenze settimanali il lunedì e giovedì, apre le porte all’Egitto più autentico, invitando i viaggiatori a scoprire la magia dei templi faraonici, delle tombe della Valle dei Re e delle crociere sul Nilo: una meta ideale per chi sogna un inverno tra storia, mistero e paesaggi senza tempo.Con la nuova rotta per Strasburgo, anch’essa operata due volte a settimana (lunedì e venerdì), i passeggeri potranno immergersi nell’atmosfera fiabesca dei mercatini natalizi, passeggiare tra le case del quartiere “Petite France” e vivere la cultura dell’Alsazia, crocevia tra Francia e Germania.

Le due nuove basi italiane di easyJet, Roma Fiumicino e Milano Linate, proseguono la crescita con nuovi aggiornamenti per i rispettivi network.Anche Roma Fiumicino servirà Strasburgo due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, una combinazione ideale per concedersi un lungo fine settimana nel capoluogo alsaziano.Da Milano Linate partirà invece un collegamento diretto con Porto, operativo con ben 4 frequenze settimanali (lunedì, giovedì, venerdì e domenica). La nuova rotta si aggiungerà a quella per Lisbona già lanciata ad aprile, espandendo così la connettività da Linate verso il Portogallo.

Le 6 nuove rotte confermano l’impegno di easyJet nel rendere l’Europa e il Nord Africa sempre più vicini e accessibili ai viaggiatori italiani, consolidando ulteriormente il network di easyJet che conta oltre 260 collegamenti da e verso 19 aeroporti italiani.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile.