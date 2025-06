Inaugurato il volo diretto Venezia-Dallas

Si potenziano i collegamenti tra il Texas e l’Italia grazie all’ American Airlines : Inaugurato il volo diretto Dallas (DFW)Venezia.

E’ appena arrivato a Venezia da qualche ora il volo American Airlines 130 partito dall’aeroporto di Dallas/Ft Worth ( DFW) giovedì 5 Giugno.

All’inaugurazione hanno partecipato in numerosi. Jim Moses Senior VP American Airlines DFW airport operation nel suo discorso ha evidenziato che la compagnia aerea ha potenziato i collegamenti con il maggior numero di nuove rotte rispetto alle altre compagnie aeree, soprattutto con destinazione Europa, e che la partnership con la gestione dell’aeroporto di DFW è fondamentale, infatti nel 2024 sono transitati 88 milioni di passeggeri. Il Vice presidente esecutivo dell’aeroporto di DFW, Ken Buchanan ha confermato dell’ importanza della partnership con American airlines, dell’espansione dell’aeroporto raggiungendo numeri record di passeggeri, tra i più alti negli Stati Uniti e al mondo .

Il Console generale d’Italia a Houston, Mauro Lorenzini, ha infornato sui dati dei cittadini residenti , e del numero di aziende che operano in texas, apprezzando gli investimenti e l’interesse crescente da parte dell’ American Airlines e dell’aeroporto di DFW, consentendo una intensificazione non solo di turismo verso l’Italia che nel 2025 rispetto al 2024 e’ aumentato del quasi 11% grazie a questi collegamenti diretti.

Il Rappresentante del Consiglio Generale degli Italiani all’estero Vincenzo Arcobelli, dopo aver ringraziato la responsabile dell’evento inaugurale Jennifer Acevedo per l’ottimo lavoro svolto, i suoi collaboratori, il comandante con i membri dell’equipaggio del volo 130 per Venezia, il personale di terra, il management per aver avuto a distanza di 8 anni dal primo volo dal Texas a Roma, la visione di aggiungere dal più grande hub dell’American Airlines, per un totale di 3 voli diretti per l’Italia, ha menzionato la presenza della delegazione presente composta dal console onorario d’Italia a Dallas Richard Gussoni, dal rappresentante del Comites Antonio Iocchi, e dal presidente della Sicilian American Association in Texas Jay Lombardo, in aggiunta ai connazionali Angela Dimaio e Massimo Mancini managers della compagnia americana. “Il nuovo volo diretto e’ molto significativo rappresenta un’opportunità per migliorare l’accessibilità, promuovere il turismo e rafforzare i legami economici tra Italia e Stati Uniti, offrendo ai passeggeri maggiore comodità e un’esperienza di viaggio di qualità, e avvicina sempre di più e sotto tutti i punti di vista l’Italia al Texas e viceversa. La comunità Italo americana apprezza ed è grata certamente per questo nuovo volo diretto”.

Infine, il Vescovo della diocesi di Dallas Edward Burns, con un discorso toccante, ha poi dato la benedizione per il volo per Venezia , l’equipaggio e tutti i partecipanti all’ultimo evento .

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro inaugurale e “il nessun dorma” cantata da un gondoliere.

Foto da sinistra : Jim Moses, Antonio Iocchi, Jay Lombardo, Massimo Mancini, Rich Ashlyn, Bishop Burns, Mauro Lorenzini, Vincenzo Arcobelli, Jennifer Acevedo, Richard Gussoni, Angela Di Maio, Gondoliere.