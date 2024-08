Poste Italiane: a Ronca’ la direttrice di ufficio postale più giovane della provincia

Verona, 28 agosto 2024

Eluisa Lopresti ha 23 anni, assunta quando ne aveva 21, oggi lavora nell’ufficio postale di Roncà, ed è la direttrice di ufficio postale più giovane della provincia di Verona.

Come sei arrivata in Poste Italiane?

«Ho mandato la mia candidatura attraverso il “lavora con noi” del sito di Poste Italiane già a inizio 2022. Ho studiato all’Istituto tecnico di Verona con indirizzo linguistico e volevo fare un’esperienza lavorativa. Per mesi non ho avuto risposta; quando alla fine dell’anno sono stata contattata dalla sede di Mestre, per me è stata una bellissima sorpresa. Ero molto contenta di iniziare questo nuovo lavoro. Quindi si è avviato l’iter per l’assunzione. Colloqui online, incontri e finalmente la firma del contratto a tempo indeterminato. La mia avventura in Poste è iniziata a gennaio 2023».

Come reagiscono i clienti quando vedono un volto così giovane?

«Diciamo che sono piacevolmente sorpresi e, a volte, mi fanno anche battute divertenti: finalmente Poste Italiane si rinnova con volti giovani; e poi io sono felice di lavorare in una squadra dove, in realtà, giovani lo siamo tutti. Abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione che rende il lavoro molto più soddisfacente».

Qual è la cosa che più apprezzi del tuo lavoro?

«Ho amato da subito la possibilità di poter imparare, in poco tempo, tantissime cose nuove sull’ operatività, sui prodotti e sulla gestione. Mi reputo fortunata perché ho girato molti uffici, dai più grandi come Verona Centro, a quelli più piccoli dei paesini, e ho potuto percepire anche le differenze di approcciarsi ad un ambiente grande e ad uno più piccolo. In città le giornate volano, sono caotiche e spesso non si riesce nemmeno a scambiare due parole con i clienti, mentre nel centro più piccolo diventi quasi un punto di riferimento, ti chiamano per nome e sanno che di noi ci si può fidare; questo per me è proprio il valore aggiunto di questa professione, cercare e trovare anche il rapporto con la gente».

Ma quando chiude l’Ufficio Postale, Eluisa si dedica ad una passione che ha da quando era bambina: il Musical.

«Da più di dieci anni faccio Musical e insegno danza, canto e recitazione, creiamo spettacoli che poi portiamo in giro per il Veneto; di solito riadattiamo musical storici di Broadway o di Londra, questo ci diverte molto e ci rende orgogliosi».

Ricordiamo che è aperta la ricerca di personale anche in Veneto. Poste Italiane ricerca nelle province laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all’interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla costruzione e sul mantenimento del rapporto con il cliente.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 1° settembre accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione.

Il candidato ideale, laureato o laureando (sia triennale che magistrale), dovrà dimostrare interesse verso il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Nel processo di selezione costituiranno requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico – giuridiche e la conoscenza delle normative vigenti in materia di investimenti e/o distribuzione di prodotti assicurativi. I candidati selezionati avranno l’opportunità di essere coinvolti in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta una grande opportunità per un giovane laureato che si appresta ad entrare nel mercato del lavoro avendo l’opportunità di far parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia presente su tutto il territorio e centrale nel tessuto socio-economico del Paese.

Anche nel 2024, per il quinto anno consecutivo, Poste Italiane ha ricevuto la certificazione “Top Employers” che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero Gruppo.

Poste Italiane da sempre investe nel proprio capitale umano e riconosce il valore delle risorse più giovani. Dal 2020 ad oggi l’età media in Azienda si è abbassata di ben 4 anni, passando da 51 a 47 anni. Nel corso del 2023, il Gruppo ha proseguito la campagna di assunzioni destinata a giovani e neolaureati, provvedendo all’assunzione, nell’arco del triennio 2021-2023, di oltre 6.700 persone di età inferiore ai 30 anni.

Come previsto dal Piano Industriale “Connecting Platform” presentato nel mese di marzo, Poste Italiane continuerà con un programma assunzionale che prevede l’ingresso di 19.000 risorse entro il 2028 che garantiranno il fisiologico turnover generazionale e rafforzeranno le reti fisiche attraverso cui vengono erogati ogni giorno tutti i servizi a milioni di cittadini.

Poste Italiane, in questo modo, vuole continuare ad offrire valore aggiunto al servizio dei cittadini e delle comunità locali, nell’affrontare le nuove sfide che emergono in un contesto sempre più digitalizzato e mutevole.