Verona – Politiche attive del lavoro. Al via incontri e percorsi su professioni e opportunità per giovani e adulti

Dalla settimana prossima prende avvio una serie di appuntamenti gratuiti di formazione e informazione, con esperti di agenzie del settore e del Comune, per rispondere adeguatamente alle richieste del mondo del lavoro.



Lavorare nel settore del confezionamento alimentare, formarsi come assistente familiare, ma anche conoscere programmi di mobilità all’estero per giovani e il Servizio Civile Universale. Da martedì 20 settembre inizieranno negli spazi del Servizio Promozione Lavoro in via Macello, una serie di incontri dedicati a tutti i cittadini promossi dall’Assessorato al Lavoro del Comune di Verona in collaborazione con agenzie ed enti specializzati.

L’iniziativa, gratuita e rivolta a giovani e adulti, ha l’obiettivo di ridurre il gap tra domanda e offerta nell’attuale mondo del lavoro, sviluppando competenze utili alla propria promozione professionale grazie anche al diretto confronto con relatori ed esperti di agenzie per il lavoro o del Comune di Verona.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria e fino all’esaurimento dei posti disponibili. Date, dettagli relativi ad eventuali requisiti, le modalità e i termini di iscrizione sono pubblicati sul Portale del Comune di Verona nella sezione dedicata ad ogni singolo evento sulla pagina “Incontri e Laboratori” del Servizio Promozione Lavoro https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65866.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione Lavoro all’indirizzo e-mail: lavoro@comune.verona.it o chiamando lo 045 807 8782 – 807 8776 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

A presentare il ciclo di incontri sono intervenuti questa mattina in sala Arazzi l’assessore al Lavoro, la responsabile Servizi Politiche Attive del Lavoro del Comune di Verona Miriam Salardi, la coordinatrice orientamento del Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona Deborah Biazzi, la Consulente Orientamento, Eurodesk e organizzazione eventi Anna Maria Maestri e la segretaria organizzativa Sara Gallo.

“Sono una serie di incontri attenti ai cambiamenti del mondo del lavoro – ha sottolineato l’assessore al Lavoro -. Inoltre rispondono anche alle esigenze richieste da alcuni settori, come quello alimentare, dell’assistenza familiare e delle pulizie industriali. A questo si aggiunge anche un’importante attenzione ai giovani, con il Servizio Civile Volontario, così come aiutandoli a diventare esperti digitali per dar vita ad una proposta o un percorso lavorativo. Con queste iniziative iniziamo a dare delle risposte a un mondo del lavoro sempre più in cambiamento, al quale bisogna essere sempre più vicini così come essere preparati”.