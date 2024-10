QETG SpA: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Verona, 16 ottobre 2024

L’Assemblea della società Quadrante Europa Terminal Gate, in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, indicando – su proposta dell’Azionista ZAI – Enzo Agostino Righetti alla Presidenza della società e indicando come Amministratore Delegato, su proposta del Socio RFI, Christian Colaneri, ruolo in continuità con il triennio precedente, direttore Strategie, Sostenibilità e Pianificazione sviluppo rete di RFI.

QETG ha l’ambizioso progetto di continuare a sviluppare il terzo modulo dell’interporto di Verona Quadrante Europa e di guardare a futuri investimenti nel primo Interporto d’Italia per volume di traffico merci.

L’Assemblea ringrazia il presidente uscente, Giandomenico Franchini, per il prezioso lavoro svolto.

QETG è la società per azioni proprietaria del terzo modulo del Quadrante Europa di Verona, partecipata al 50% da RFI e 50% dal Consorzio ZAI.