Caccia, on. Caretta (FdI): da RAI serve servizio pubblico no ideologia

“Il servizio pubblico offerto dalla RAI deve permettere ai cittadini di farsi delle opinioni senza essere condizionati. Quando però si tratta di temi che toccano il mondo venatorio, sono ideologia e disonestà intellettuale a farla da padrona. Nella puntata di ‘Indovina chi viene a cena’ trasmessa domenica scorsa su Rai3 l’intero comparto venatorio è stato messo sotto processo con accuse fallaci e pura disinformazione, che non rendono onore al servizio pubblico né a chi ci lavora. Ho scritto una lettera alla presidente della Commissione vigilanza RAI, Barbara Floridia, per far sì che pluralismo ed equità vengano rispettate anche quando si parla del mondo venatorio, che non può essere costantemente sottoposto ad un infinito processo alle intenzioni.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione agricoltura a Montecitorio