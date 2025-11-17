Venezia attende… L’on Marco Padovani (FdI) punta al candidato David Di Michele

Verona, 8 novembre 2025 – Incontro-aperitivo con elettori e simpatizzanti, in un bar in via Arno (quartiere di Santa Lucia), dell’on. Marco Padovani (componente della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati), per perorare la candidatura di David Di Michele alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Oltre all’on. Padovani, hanno preso la parola Alberto Padovani (presidente della Circoscrizione IV^ del Comune di Verona) e Christian Galletta (capogruppo di Fratelli d’Italia nella stessa Circoscrizione).

Dopo gli scambi di opinioni con i presenti, David Di Michele (attuale vicepresidente della Provincia di Verona con delega alla Scuola, nonché vicesindaco del Comune di Lavagno) ha risposto ad alcune domande sulle sue priorità programmatiche, sui rapporti tra la città di Verona e la Regione Veneto e sulla certa assegnazione nella Giunta che si formerà, nel rispetto del patto delle alleanze di centro-destra, di assessorati all’Agricoltura, alla Sanità ed alle Infrastrutture a Fratelli d’Italia.

Servizio, foto e video di

Claudio Beccalossi

