Umberto e Paolo Cirino e gli opposti che si attraggono

In questi giorni ci hanno lasciato Umberto Bossi e Paolo Cirino Pomicino: due protagonisti di stagioni diverse e, per molti versi, opposte della politica italiana. Eppure, osservate oggi, le loro traiettorie sembrano comporsi in un unico racconto, fatto di potere, trasformazioni e di quella sottile ironia che solo il tempo sa restituire.

Bossi fu la voce della rottura. Fondatore della Lega Nord, interprete di un’Italia che non si riconosceva più nei partiti tradizionali, seppe intercettare il malcontento di un Nord produttivo che chiedeva autonomia, quando non apertamente secessione. Il suo linguaggio diretto, ruvido, spesso provocatorio, segnò un’epoca e contribuì a scardinare equilibri politici che parevano immutabili.

Pomicino, al contrario, fu uomo di sistema. Figura di spicco della Democrazia Cristiana, protagonista della stagione della Prima Repubblica, incarnò quel modo di intendere la politica come gestione, mediazione, equilibrio tra correnti e poteri. Ministro del Bilancio negli anni cruciali del debito pubblico, fu tra i volti più riconoscibili di una classe dirigente che avrebbe poi conosciuto il tracollo di Tangentopoli.

Due mondi, apparentemente inconciliabili: da una parte la protesta, dall’altra il palazzo; da una parte la fine di un sistema, dall’altra il sistema stesso. Eppure, col passare degli anni, quella distanza si è fatta meno netta.

La Lega di Bossi, nata per abbattere Roma, è finita per governarla. Il linguaggio antisistema si è trasformato in pratica di governo. Allo stesso modo, uomini come Pomicino, simboli di una politica travolta dalle inchieste, hanno continuato a rappresentare, nel bene e nel male, una stagione in cui la politica aveva ancora un peso strutturato, quasi inevitabile.

È qui che si inserisce l’ironia del destino: il ribelle e il custode dell’ordine, il contestatore e l’uomo di apparato, finiscono per essere accomunati non solo dalla contemporaneità della scomparsa, ma anche da un destino comune, quello di essere stati, ciascuno a suo modo, espressione piena del proprio tempo.

Oggi, in un’Italia segnata da una crescente disaffezione verso la politica, dalla volatilità del consenso e dalla fragilità delle leadership, le loro figure tornano a interrogare. Non tanto per nostalgia, quanto per contrasto.

Bossi e Pomicino appartenevano a un’epoca in cui la politica, pur tra contraddizioni e ombre, era ancora capace di costruire identità forti, linguaggi riconoscibili, appartenenze durature. Oggi, al contrario, tutto appare più fluido, più incerto, forse anche più superficiale.

Forse è questa la loro eredità più inattesa: ricordarci che la politica, per esistere davvero, ha bisogno di radicamento, di visione, perfino di conflitto.

E che, alla fine, anche le differenze più radicali finiscono per somigliarsi, quando vengono osservate dalla distanza della storia.

di Matteo Peretti