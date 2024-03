Rider, Gualmini (PD): ‘Accordo storico in Consiglio UE’

“Un accordo storico quello raggiunto dal Consiglio Ue dei ministri del lavoro sui lavoratori delle piattaforme. Questo accordo va nella direzione della giustizia sociale e delle tutele per oltre 30 milioni di lavoratori. Sono grata ai governi che hanno deciso di votare questo accordo che introduce per la prima volta al mondo una regolazione dell’algoritmo nel mercato del lavoro. Io e Nicolas Schmit siamo entusiasti dopo un lavoro importantissimo durato tre anni, perché con questo provvedimento tocchiamo la carne viva delle persone”. Così in una nota Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Partito democratico e relatrice per il Parlamento europeo della direttiva.