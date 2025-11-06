Aoui a Fieracavalli con lo stand Uoc Angiologia

Gambe sane per gli sportivi, la prevenzione delle malattie vascolari

Verona, 6 novembre 2025

Una buona prestazione sportiva deriva anche da una buona salute delle gambe, specialmente negli sport equestri, dove è richiesto un sovraccarico degli arti inferiori prolungato. Avere una corretta circolazione è fondamentale per il benessere di chi fa sport in generale e per chiunque ed evita i rischi cardiovascolari.

Per promuovere la prevenzione vascolare sui versanti arterioso, venoso, linfatico e sensibilizzare sui rischi da non sottovalutare, l’Azienda Ospedaliera è presente, per il secondo anno, durante tutta la 127ª edizione di Fieracavalli. Protagonista è la Uoc Angiologia di Borgo Roma, diretta dal prof. Gian Franco Veraldi, che occuperà lo stand C1 del padiglione 4 per tutta la durata dell’evento, dal 6 al 9 novembre.

La presenza a Fieracavalli si svolge in collaborazione con la Società italiana di Angiologia e Patologia vascolare (Siapav).

Il team a Fieracavalli. Il team di medici e infermieri che porterà avanti la campagna di informazione è composto da: i medici dott. Sergio De Marchi, dott.ssa Valentina Lotto e dott.ssa Anna Maria Rigoni, affiancati da fisioterapisti e personale infermieristico altamente qualificato.

Colloqui e check-up gratuiti. Dopo un breve colloquio con medici e infermieri è possibile svolgere un controllo gratuito in tre passaggi: la valutazione del complesso intima-media carotideo mediante ecografia, la misurazione dell’indice caviglia-braccio, una stima complessiva del rischio vascolare. Questi esami permettono di individuare precocemente il rischio vascolare di una malattia spesso asintomatica, ma potenzialmente molto pericolosa: infatti, aumenta di 4-5 volte il rischio di infarto e ictus. L’arteriopatia asintomatica è una patologia cronica che impiega tempo a manifestarsi e prevederla in tempo mette al riparo da eventi maggiori sia cardiaci che cerebrali.

Malattie vascolari: una minaccia silenziosa. Le malattie vascolari rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nella popolazione generale. Nonostante l’elevata prevalenza, esse continuano a essere spesso sotto-diagnosticate o gestite in maniera non ottimale, anche nei contesti clinici più comuni. Questo avviene a causa di una formazione specialistica non sempre strutturata e aggiornata. La corretta gestione delle patologie arteriose, venose e linfatiche richiede oggi competenze solide, trasversali e costantemente aggiornate. Anche quadri clinici apparentemente semplici possono nascondere insidie diagnostiche, presentare diagnosi differenziali complesse o condurre a errori nella scelta terapeutica. È fondamentale la ricerca e lo studio dell’Aterosclerosi subclinica, che consiste nella presenza di alterazioni aterosclerotiche anche in assenza di sintomi evidenti, al fine di ridurre gli eventi vascolari periferici soprattutto agli arti inferiori.

L’esperienza angiologica di Aoui Verona. Da oltre 25 anni, la Uoc Angiologia di Borgo Roma si dedica alla diagnosi e al trattamento delle malattie vascolari, diventando oggi un centro di riferimento nazionale e internazionale.

Dal 2019 è tra i primi tre centri europei riconosciuti come European Training Center in Angiology e, da oltre dieci anni, è sede ufficiale dei corsi di formazione della Società italiana di Diagnostica vascolare non invasiva (SIDV-GIUV).

Modello Aoui: precisione e multidisciplinarietà. Verona è stato il primo centro in Italia a sviluppare un programma di training fisico supervisionato per il trattamento dell’arteriopatia agli stadi iniziali, che oggi è riconosciuto tra gli interventi più efficaci.

Per i casi più avanzati, l’équipe adotta terapie farmacologiche mirate con infusioni di vasodilatatori, per il salvataggio dell’arto.

Il centro Aoui è inoltre punto di riferimento per la gestione del tromboembolismo venoso, potenzialmente fatale se non diagnosticato anche in giovane età. I pazienti vengono seguiti nel trattamento con la possibilità di utilizzare nuovi anticoagulanti orali diretti (DOAC) sia nel follow up, mantenendo l’attenzione all’individuazione di alcune gravi complicanze, come la sindrome post trombotica.

In reparto vengono inoltre seguiti pazienti con ulcere vascolari, ischemia critica, piede diabetico e sindrome di Raynaud.

I livelli di competenza nella diagnosi raggiunti sono elevati. Grazie alla diagnostica innovativa, non invasiva con ecocolordoppler e a un approccio multidisciplinare, è nato il progetto “Vascular Forum”, che riunisce diversi specialisti (angiologo, chirurgo vascolare, endocrinologo, nefrologo, terapista del dolore, radiologo interventista) per offrire un percorso di diagnosi e cura completo, preciso e personalizzato ai pazienti.

Prof Gian Franco Veraldi, direttore Uoc Angiologia e Uoc Chirurgia vascolare: “E’ molto importante diffondere nella popolazione le informazioni sui corretti stili di vita. Per questo é, anche quest’anno, un grande onore per la nostra Azienda ospedaliera e la nostra Università essere presenti a Fieracavalli. Un’occasione per la quale ringraziamo Veronafiere perché ci dá la possibilità di intercettare, non solo gli sportivi, ma anche il largo pubblico. Nelle malattie vascolari la prevenzione è fondamentale e la sinergia fra Angiologia e Chirurgia vascolare é per la nostra struttura sanitaria di grande efficacia”.

Dott.ssa Anna Maria Rigoni, Uoc Angiologia:

“Siamo presenti a Fieracavalli con la nostra Uoc. Dopo il grande successo dello scorso anno, ci è stato offerto di promuovere la prevenzione cardiovascolare che in questo contesto è importante sia per chi va a cavallo, quindi gambe sane per gli sportivi, ma anche per tutta la popolazione in generale. Quest’anno la prevenzione si fa ancora più dettagliata e lo facciamo attraverso poche semplici mosse e in pochi minuti, attraverso un colloquio raccoglieremo informazioni sulla storia del paziente. Poi procederemo a valutare l’aterosclerosi subclinica, che è quindi presente a livello dei vasi nel corpo, ma senza manifestazione clinica. Quest’anno abbiamo dotato lo stand dell’ecocolordoppler per la scansione delle carotidi e valuteremo poi la pressione a tutti gli arti”.