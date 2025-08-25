Borgo Roma, rifacimento ascensori Scala F

Da lunedì percorso alternativo

Verona, 23 agosto 2025

Da lunedì 25, al Policlinico di Borgo Roma, sarà operativo il percorso provvisorio per accedere ai piani della Scala F. Il nuovo percorso si è reso necessario per i lavori di sostituzione dei vecchi ascensori, che verranno sostituiti con altrettanti di ultima generazione.

Nell’ingresso dell’edificio Nord sarà debitamente segnalato il percorso alternativo: dirigersi a sinistra (anziché a destra) e utilizzare gli ascensori dei blocchi A e B, chiaramente segnalati e, una volta arrivati al piano, percorrere i corridoi connettivi di raccordo verso la scala F per raggiungere i reparti e servizi al piano corrispondente.

Si raccomanda pertanto a chi vi accede di seguire i percorsi alternativi già presenti in ospedale, a partire dall’ingresso principale, consultando le indicazioni disposte in loco, fino al termine dei lavori previsto per febbraio 2026.