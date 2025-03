Chirurgia pediatrica e Oncoematologia, visita dell’on Morgante

La parlamentare della commissione Sanità nei reparti di alta specializzazione

Verona, 7 marzo 2025

L’onorevole Maddalena Morgante, componente della commissione Sanità e Affari sociali della Camera, ha fatto visita oggi all’Ospedale della Donna e del Bambino, in alcuni reparti pediatrici. In particolare, l’obiettivo informativo ha riguardato le due unità operative di Chirurgia pediatrica e Oncoematologia pediatrica, dirette rispettivamente dal prof Luca Giacomello e dal dott Simone Cesaro.

Dopo l’incontro con il direttore generale, Callisto Marco Bravi, l’onorevole è stata accompagnata nel sopralluogo dal direttore sanitario Matilde Carlucci, dal direttore amministrativo Vania Rado e dalla dottoressa Gloria Agazzi, della Direzione Medica referente per l’ODB.

I reparti. L’Uoc Chirurgia pediatrica è il reparto che mette il piccolo paziente al centro perché, diversamente da quanto accadeva fino a qualche anno fa, i piccoli pazienti che devono essere operati hanno un unico luogo di degenza e sono i singoli specialisti a raggiungere il bambino. Una novità organizzativa che garantisce la stessa elevata omogeneità e qualità di cura ed una altrettanto elevato livello di assistenza più specifica all’età pediatrica. trattati pazienti con patologia che interessa: apparato respiratorio, apparato digestivo, parete addominale anteriore, apparato genito-urinario e parti molli, anche con approcci mininvasivi utilizzando tecniche laparoscopiche particolarmente utili nella patologia malformativa del bambino di basso peso e del lattante.

L’Uoc Oncoematologia pediatrica è il reparto che cura i tumori infantili (in particolare neoplasie ematologiche e tumori solidi dell’infanzia), con l’ausilio del trapianto di cellule staminali emopoietiche quando necessario. Un’altra parte importante della attività riguarda la diagnosi, la terapia e il monitoraggio clinico dei pazienti con malattie ematologiche non maligne come le anemie (talassemia, drepanocitosi, aplasie midollari), le piastrinopenie, le neutropenie, le malattie della coagulazione (emofilia) e le malattie immunologiche.

Durante la visita sono stati incontrati i volontari Abeo e gli insegnanti della Scuola in ospedale.

Direttore generale, Bravi: “E’ sempre importante poter mostrare e spiegare come la nostra Azienda risponde ai bisogni di salute dei cittadini. In questo caso con l’onorevole Morgante, che è membro della Commissione Sanità, è doppiamente importante anche per la vicinanza dimostrata verso ll nostro personale sanitario. La ringrazio per l’attenzione che ci ha dimostrato, così come ringrazio il prof Giacomello per l’organizzazione del reparto e il dott Cesaro per la sua riconosciuta specializzazione nel campo dell’Oncoematologia pediatrica”.

On Morgante: “Ringrazio tutta l’Azienda ospedaliera di Verona per avermi dato questa bellissima opportunità di visitare questo bellissimo centro, che è un’eccellenza. Come membro della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera, sono davvero felice di aver visitato questi reparti. Come parlamentare, in questo specifico settore della sanità, un aspetto fondamentale che portiamo avanti quotidianamente è il concetto della cura intesa in senso ampio. Non si tratta solo della semplice guarigione, ma è un impegno che abbraccia il tema della umanizzazione della cura. Essere vicini al paziente sofferente, significa essere vicini anche alla sua famiglia, per questo ringrazio tutto il personale sanitario che ogni giorno si adopera per alleviare il dolore”.