Comitato pari opportunità, giornata dimostrativa di difesa personale

Il laboratorio rientra nelle iniziative per il benessere dei dipendenti

Verona, 12 marzo 2025

Sono le tecniche per neutralizzare un eventuale attacco. A insegnarle sono i maestri di judo perché questa disciplina favorisce la difesa personale attraverso semplici abilità. Alcuni dipendenti Aoui hanno partecipato oggi alle prove dimostrative, seguiti dai 5 maestri dell’associazione sportiva dilettantistica di Nogara.

Il laboratorio di difesa personale è organizzato dal Cug (Comitato per le pari opportunità), che ha raccolto le proposte dei dipendenti su vari aspetti del benessere aziendale, fra cui quello della sicurezza. Le prove di oggi, organizzate in dimostrazioni di mezz’ora ciascuna dalla mattina al pomeriggio, sono servite per far conoscere alcune tecniche di base. Una volta raccolte le esperienze, il Cug potrà sottoporre all’Azienda la realizzazione di un eventuale corso di formazione ai dipendenti interessati.

CUG. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è un organismo paritetico, in cui sono rappresentate tutte le professionalità dell’Azienda: mediche, infermieristiche, tecniche ed amministrative. Il CUG ha il compito di valorizzare il benessere di chi lavora in Azienda e di combattere le discriminazioni. Quest’anno tra le iniziative dell’8 marzo il comitato ha previsto 3 giorni di laboratori rivolti soprattutto alle dipendenti: il 10 si sono tenute sedute di riabilitazione del pavimento pelvico; l’11 laboratori di Yoga Kundalini; il 12 dimostrazioni di judo per la difesa personale.

Erano presenti: Matilde Carlucci direttore sanitario, Francesca Pellini presidente CUG e direttore Uoc Chirurgia senologica, Davide Alviggi direttore Gestione risorse umane, Romina Leardini vicepresidente CUG, Nicole Carbonari segretaria CUG, Fiorella Gottardi dipendente e istruttrice di Yoga, Viviana Melotti ostetrica specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico e gli istruttori di judo dell’Asd Ji Kano Nogara tra i quali anche Pierluigi Persi dipendente AOUI in pensione.

Dott.ssa Pellini, presidente CUG e direttore Chirurgia senologica: “La giornata di oggi chiude una tre giorni di laboratori esperienziali sul selfcare, sulla sicurezza e sul benessere del dipendente. Il primo giorno è stato sul benessere del pavimento pelvico, ieri un laboratorio di yoga e oggi con la difesa personale. Tre giornate che hanno avuto un grosso riscontro di partecipazione dei dipendenti. La novità di questo programma è che ha proposto occasioni concrete a esigenze espresse dal personale, su attività di benessere fisico e sulla sicurezza, e che queste occasioni concrete sono state realizzate dallo stesso personale. Infatti, gli istruttori dei vari laboratori sono dipendenti Aoui con competenze extraprofessionali, anche nel caso della difesa personale è un collega in pensione che è maestro di judo. In base all’esperienza di questi tre giorni, probabilmente proporremo all’Azienda corsi di formazione gratuiti per i dipendenti per favorire il benessere aziendale e lo spirito di comunità, soprattutto rispetto alla problematica della sicurezza personale”.