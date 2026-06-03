Presentati oggi il nuovo direttore amministrativo e nuovo direttore sanitario

Petralia: “Due professionisti di valore che tornano a casa. A loro ho chiesto di aggiungere eccellenza a quella che già abbiamo in Aoui”

Verona, 3 giugno 2026

Il direttore generale Paolo Petralia ha presentato oggi i due nuovi direttori che completano il management della Direzione generale Aoui Verona.

Il nuovo direttore amministrativo è il dott Roberto Sembeni, vicentino, laureato in Economia a Cà Foscari, Venezia. Il nuovo direttore sanitario è la dott.ssa Marianna Lorenzoni, veronese, laureata in Medicina e Chirurgia all’Univeristà di Verona, dove si è anche specializzata in Igiene e medicina preventiva.

Marianna Lorenzoni, direttore sanitario. Veronese, nata a Ronco all’Adige nel 1976. Dopo un periodo trascorso tra Veneto e Lombardia è ritornata nella sua provincia d’origine. Viene dall’ASST di Mantova dove ricopriva analogo ruolo all’ospedale Carlo Poma. Le principali esperienze professionali precedenti sono state all’ospedale di Feltre, dove ha avuto il primo incarico da direttore medico di presidio, e agli Spedali Civili di Brescia dove è stata direttore medico.

Roberto Sembeni, direttore amministrativo. Vicentino dove è nato nel 1962, il direttore amministrativo ha una competenza maturata in diversi contesti professionali: socio sanitario, sanitario privato e privato accreditato, e precedentemente anche con ruoli dirigenziali nel settore manifatturiero privato e come imprenditore. Viene dall’Ulss5 Polesana dove ricopriva analogo ruolo di direttore ammnistrativo, incarico già ricoperto anche in Aoui. Nel 2008 è entrato in Aoui Verona come direttore Uoc Contabilità e bilancio, partecipando attivamente alle fasi più importanti della crescita aziendale (dall’integrazione con l’Università. Alla realizzazione del Polo Confortini, l’Ospedale Donna e Bambino e l’Edificio nord di Borgo Roma). E’ stato direttore amministrativo nell’attuale Azienda universitaria territoriale trentina all’ospedale Santa Chiara. E’ stato direttore, nel vicentino, di case di riposo, di un grande centro diagnostico e direttore amministrativo di una clinica privata.

Paolo Petralia, Dg Aoui Verona: “Oggi è una giornata importante perché presentiamo due professionisti di valore, due persone che meritano di essere in questa azienda prestigiosa per la loro esperienza e la loro competenza. Per quanto mi riguarda, ho avuto il piacere di poter scegliere totalmente in libertà e pienezza di valutazioni, prendendo il tempo necessario. Il primo dato che voglio evidenziare è che parlando di professionisti bisogna mettere in campo esperienze e competenze, ma anche che sono due persone di valore con un bagaglio molto significativo dal punto di vista dell’umanità e delle attitudini a questo mestiere. Per me questo rappresenta il giusto bilanciamento in quello che deve essere un direttore: una persona di valore ma un uomo e una donna di sensibilità e di capacità relazionale.

Entrambi hanno preso servizio nei giorni scorsi e ho voluto, significativamente, presentarli oggi perché nel pomeriggio si insedia il primo Collegio di direzione. Partiamo tutti insieme, dove ‘insieme’ è l’avverbio che per me indica il contesto, la motivazione e la traiettoria. Questa è una squadra, a loro ho chiesto di essere membri parte attiva di un equipaggio della stessa barca che va nella stessa direzione. Remeremo sempre e comunque nella stessa traiettoria sulla stessa rotta perché insieme vogliamo costruire un’Azienda che aggiunge ancora eccellenza all’eccellenza che già ha. L’ho detto il primo giorno entrando in questa splendida realtà di prestigio. Il nostro impegno e quello che chiedo loro è di continuare a restituire e a costruire eccellenza alla nostra eccellenza”.

Marianna Lorenzoni, nuovo direttore sanitario Aoui: “Questo incarico per me significa tornare a casa. Il direttore generale ci ha già dato l’indicazione verso l’eccellenza. Questa passa dalle mani e dagli occhi dei nostri operatori, che sono le vere eccellenze: medici, infermieri, tecnici e amministrativi. Tutte figure che compiono un lavoro che io chiamo invisibile, ma che qualora non ci fossero l’Azienda non potrebbe andare avanti. Per me è importante valorizzare le risorse umane perché il valore e il patrimonio di un’Azienda è dato proprio dalle risorse umane. Dalle risorse umane far emergere le eccellenze di questo ospedale, perché le due strutture, di Borgo Trento e Borgo Roma, per noi veronesi, per me veronese, rappresentano il passato, il presente, ma anche il futuro. Abbiamo il dovere di custodirle e di fare ogni giorno un pezzettino di bene per crescere”.

Roberto Sembeni, nuovo direttore amministrativo: “Rientrare a Verona è anche per me rientrare in quella che considero casa, professionalmente parlando, ringrazio il direttore Petralia per avermi scelto. Ho la fortuna e il piacere di ritornare in questa Azienda. Lo dico con orgoglio perché a me ha dato molto e anch’io ho dato tutto. Qui ho investito sicuramente gli anni più belli della mia vita professionale, con energia e capacità”.