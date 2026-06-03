Polizia di Verona – Furto in un bar del centro storico: arrestato 54enne dalla Polizia di Stato

Si introduce all’interno di un bar del centro storico per rubare, danneggiando la porta d’ingresso e tranciando i lucchetti di sicurezza. Il malvivente, un cittadino veronese di 54 anni, è stato però bloccato dalla Polizia di Stato di Verona ed è stato arrestato per furto aggravato.

L’arresto è avvenuto intorno alle 3.45, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti dalle Volanti nei pressi di Corso Castelvecchio.

Raggiunta la zona, i poliziotti hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è dato repentinamente alla fuga occultando il volto con la giacca.

Contestualmente, un residente ha segnalato che l’uomo si era appena reso responsabile di un furto in un esercizio commerciale della zona.

Gli operatori sono riusciti a bloccare immediatamente il cinquantaquattrenne e, dopo averlo sottoposto a perquisizione hanno rinvenuto, all’interno del suo zaino, alcolici e bibite, per un valore circa di 300 euro, 45 euro in contanti e strumentazione utile allo scasso; in un tavolo adiacente al bar anche una trancia gialla e una bottiglia da 3 litri.

Secondo quanto ricostruito, il segnalante, svegliato da un rumore metallico, si sarebbe affacciato alla finestra della sua abitazione e avrebbe notato un soggetto, con uno zaino e una trancia gialla, uscire dall’esercizio commerciale. L’uomo, poi, non lo avrebbe mai perso di vista fino all’arrivo delle Volanti.

Giunta sul posto, la titolare del bar ha confermato la proprietà sia delle bottiglie, compresa quella da 3 litri, sia dei soldi del fondo cassa, entrambi immediatamente riconsegnati all’avente diritto.

La stessa ha riferito, inoltre, che il malvivente avrebbe anche in parte consumato e in parte reso non rivendibili alcuni generi alimentari esposti locale, per un valore totale di circa 400 euro.

Gli operatori presenti hanno, inoltre, accertato che la porta del bar era stata danneggiata e che erano anche stati tranciati i lucchetti di sicurezza.

Alla luce di tali elementi, il cittadino veronese – pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona e in materia di stupefacenti – è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura e, ultimati gli accertamenti, è stato arrestato per furto aggravato.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.