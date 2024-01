Esercitazione di rianimazione nelle scuole

Dichiarazione del direttore generale

Verona, 27 gennaio 2024

Callisto Marco Bravi, direttore generale Azienda ospedaliera: “Decine di scuole e centinaia di studenti formati in un ambito vitale come la rianimazione. E’ un grande contributo che Azienda ospedaliera universitaria di Verona può dare per la salute pubblica, al di fuori delle corsie ospedaliere. L’esercitazione con gli studenti di Legnago, voluto e sostenuto dal Comune, ne è la dimostrazione concreta. Mai così tanti studenti tutti insieme da oggi sono pronti per affrontare un’emergenza. Si investe sui giovani perché certi messaggi restano per sempre, non solo per una maggiore sensibilità rispetto al tema ma anche perché le nostre verifiche dimostrano che le manovre salvavita apprese in questo corso non vengono dimenticate ma anzi trasmesse a amici e familiari. Si stima che ci sia una diffusione da una persona ad altre dieci, con un indubbio vantaggio per la collettività di riduzione della mortalità per arresti cardiaci”.