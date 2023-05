Fondazione Banco Farmaceutico e farmacie territoriali

«Sono le location ideali per la raccolta dei farmaci solidali»

Ringraziare formalmente le farmacie che, offrendo le location ideali diffuse sul territorio e partecipando con l’autotassazione (800.000 euro a livello nazionale), rendono possibile la Giornata di Raccolta del farmaco sostenuto dalla generosità dei cittadini e dal coinvolgimento dei volontari. La Fondazione Banco Farmaceutico onlus ha organizzato con il sostegno incondizionato di EG-STADA Group, una serata-evento con oltre 200 invitati svoltasi ieri sera a Soave in provincia di Verona.

All’incontro erano presenti tra gli altri Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, Matteo Vanzan coordinatore regionale della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, Salvatore Butti General Manager & Managing Director di EG STADA Group.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha fatto pervenire il suo sostegno all’evento.

«Anche quest’anno i dati della raccolta dei farmaci in occasione della XXIII Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco sono stati più che positivi, dimostrando ancora una volta quanto i nostri cittadini siano sensibili alla donazione che consente di raggiungere tramite le associazioni e gli enti del territorio chi ha bisogno, soprattutto in periodi di crisi come l’attuale – sottolinea Luca Zaia -. Nel ringraziarvi per il costante impegno nella sensibilizzazione al dono dei farmaci che incontra da molti anni la disponibilità dei Veneti, auguro un buon lavoro per le future progettualità».

«Federfarma è da sempre al fianco della Fondazione Banco Farmaceutico onlus dimostrando la storica sensibilità delle farmacie italiane – precisa Roberto Tobia segretario nazionale di Federfarma -. Facciamo nostro lo slogan della serata “I poveri non si contano, ma si abbracciano” (da una frase di don Primo Mazzolari n.d.r) a conferma che al centro dell’attività delle farmacie territoriali si trova l’interesse per i meno fortunati».

«Sono i numeri a confermare che la strada è quella giusta – sottolinea Matteo Vanzan coordinatore regionale della Fondazione Banco Farmaceutico -. Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco 2023 in tutto il Veneto, sono state donate 52.500 confezioni di farmaci, pari a un valore di 432.000 euro, in 575 farmacie, che sosteranno 125 realtà assistenziali. A Verona e provincia, in 170 farmacie sono state raccolte 17.500 confezioni (+35% SUL 2022), pari a un valore di 146.500 euro che serviranno ad aiutare 25 enti del territorio. Di anno in anno cresce il numero di farmacie e cittadini che desiderano partecipare attivamente a questa corale raccolta di prodotti farmaceutici contro la povertà sanitaria. Inoltre durante tutto l’anno in 24 farmacie veronesi è attivo il “Recupero farmaci validi non scaduti” che fino ad ora ha reimmesso nel circuito della fruizione medicinali per più di 1,1 milioni di euro in una logica di solidarietà sanitaria e tutela ecologica. Farmacie, volontari, aziende farmaceutiche, istituzioni non devono abbassare la guardia perché purtroppo la richiesta sanitaria nei confronti delle persone in difficoltà è in costante aumento».

«Andare incontro alle esigenze di salute delle persone più fragili e vulnerabili, che si trovano in una condizione di povertà sanitaria, è un modo per rispondere alla nostra purpose, ‘Caring for People’s Health as a Trusted Partner’. Per questo, siamo lieti di avere offerto, anche quest’anno, il nostro contributo incondizionato alla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus – dichiara Salvatore Butti, General Manager & Managing Director di EG STADA Group -. Dato il complesso momento socioeconomico e politico che stiamo affrontando, l’obiettivo di EG STADA incoraggia a prendere parte a tali iniziative, dove la salute diventa realmente un valore e un bene primario, da custodire e garantire a ciascuno».

In tutta Italia, nel corso della Giornata di Raccolta 2023 sono state donate in 5.635 farmacie, oltre 596.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di 4,8 milioni di euro, che aiuteranno 1.892 realtà. assistenziali. I titolari di farmacia attraverso l’autotassazione hanno donato oltre 800.000 euro.