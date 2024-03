Incontro AOUI Verona e ULSS 9 Scaligera

Bravi e Benini: “Insieme per risposte efficaci e integrate ai bisogni di salute dei veronesi”

Verona, 11 marzo 2024

Il direttore generale, dott Callisto Marco Bravi, ha ricevuto oggi il nuovo direttore generale dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, dott.ssa Patrizia Benini, nella sua prima visita ufficiale in AOUI di Verona per affrontare insieme i temi della sanità veronese. Alla riunione erano presenti anche i rispettivi direttori sanitari, dott.ssa Matilde Carlucci per Aoui e dott.ssa Denise Signorelli per ULSS 9, e i direttori amministrativi, dott.ssa Vania Rado per AOUI e dott Giuseppe Cenci per ULSS 9.

Insieme si sono confrontati su temi di primaria importanza, a partire dalle liste d’attesa e dall’assistenza domiciliare. È stato condiviso un programma di lavoro congiunto che prevede incontri quindicinali per raggiungere una sempre maggiore integrazione fra i servizi ospedalieri e quelli territoriali.

“È stato un incontro proficuo e operativo”, ha detto il direttore generale Bravi. “Abbiamo messo le basi per uno sviluppo efficace e integrato dei servizi, basti pensare alla necessità di assistenza domiciliare dopo le dimissioni ospedaliere. Ma più in generale, lavoriamo insieme per dare risposte sempre più puntuali ai fabbisogni di salute dell’intera comunità veronese”.

“Ringrazio il Direttore Bravi per questo incontro – commenta con soddisfazione il direttore generale dell’ULSS 9, dott.ssa Benini – che finalmente permette alle nostre due Aziende di interfacciarsi per risolvere, insieme, le criticità del nostro territorio e dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini”.