La Dott.ssa Francesca Fornasa è stata riconfermata Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda ULSS 9 Scaligera

Nell’ambito delle nomine dipartimentali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, il Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Benini, ha riconfermato la Dott.ssa Francesca Fornasa come Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini.

Laureata all’Università di Medicina e Chirurgia di Verona nel 1999, la Dott.ssa Fornasa ha conseguito nel 2003 la specializzazione in Radiodiagnostica, frequentando la prestigiosa scuola diretta dal Prof. Gianfranco Pistolesi, tra i maestri della Radiologia italiana ed europea. Dal 2004 è radiologo ospedaliero con vari ruoli di responsabilità, dall’Alta Professionalità in Risonanza Magnetica a Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, incarico affidatole nel 2012. Per 5 anni, dal 2017 al 2022, ha ricoperto anche l’incarico di Responsabile dell’UOSD Breast Unit dell’ULSS 9 e nell’ultimo triennio è stata Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’ULSS 9 Scaligera.

Dal 2016 è nel consiglio direttivo della Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica (SIRM). È membro del Comitato Unico di Garanzia dell’ULSS 9 e fa parte della Commissione provinciale per la sicurezza e la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.

Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini è la struttura aziendale deputata all’erogazione di tutte le metodiche di Imaging a scopo diagnostico e terapeutico-interventistico, quali la Radiologia convenzionale, l’Ecografia, la Tomografia computerizzata, la Risonanza Magnetica, la Mammografia e le metodiche Interventistiche vascolari ed extravascolari. È composto dalle tre Unità operative complesse di Radiologia degli Ospedali di Legnago, Villafranca e San Bonifacio, dirette rispettivamente dal Dott. Lamberto Bologna, dal Dott. Roberto Cerini e dalla Dott.ssa Fornasa, e dalla UOSD Breast Unit, responsabile Dott.ssa Giovanna Romanucci. Grazie al costante gioco di squadra da parte di professionisti qualificati e continuamente aggiornati, il Dipartimento garantisce l’appropriatezza e la qualità degli esami erogati nella programmazione e produzione di prestazioni di Imaging, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Allo stesso modo, al suo interno vi è particolare attenzione agli aspetti formativi che mirano allo sviluppo di particolari competenze, come quelle rivolte all’Imaging mammario, pelvico o cardiaco.

«Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini – sottolinea la Dott.ssa Fornasa – si dedica a un’utenza vasta, che si rivolge ai nostri servizi sia in ambito di prevenzione che di altri settori diagnostici. Il nostro impegno quotidiano si concentra sulla riduzione delle liste attesa, attraverso la continua valutazione dell’appropriatezza degli esami richiesti, il mantenimento della qualità delle prestazioni e il contenimento di ogni spreco di tempo. Pertanto, sotto questo profilo, quello affidatomi è un ruolo privilegiato e strategico, che fa emergere in ogni incontro quotidiano con i pazienti quanto sia importante “fare bene con risorse che non sono infinite” e quanto un’alleanza con gli utenti che si rivolgono a noi sia il vero motore per far funzionare il Sistema Sanitario Nazionale».