La Dott.ssa Viviana Coffele nominata Direttore Sanitario Facente Funzioni dell’ULSS 9 Scaligera

La Dott.ssa Viviana Coffele è il nuovo Direttore Sanitario Facenti Funzioni dell’ULSS 9 Scaligera, incarico che ricoprirà ufficialmente dal 1° ottobre.

La nomina è stata ufficializzata dal Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera, Dott.ssa Patrizia Benini, nell’ottica di creare stabilità e prospettive di sviluppo futuro per le strutture e per le equipe che vi lavorano, cercando con questo di implementare il senso di appartenenza per chi c’è e di attrazione verso nuovi professionisti.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992 e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva nel 1996, la Dott.ssa Coffele ha iniziato il proprio percorso professionale da Dirigente medico nel 2000, come Dirigente medico di 1° livello; nel 2016 diventa Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Servizio di Qualità e delle Prestazioni; nel 2018 Responsabile Unità Operativa Semplice Risk Management. Tra il 2018 e il 2024 l’attività manageriale della Dott.ssa Coffele si concentra sulle attività del Distretto 4 Ovest Veronese. Dopo un breve passaggio come Direttore dell’UOC SISP- Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9, nel 2021 diventa Responsabile dell’Ufficio Qualità e Accreditamento, ruolo che ricopre ancora oggi, insieme a quello di Direttore del Distretto 1 Verona Città. Dall’agosto 2022 è Direttore della Funzione Territoriale.

Numerosi gli incarichi come docente e relatore ad eventi e corsi di formazione su temi di competenza.

Ora la nuova esperienza alla Direzione Strategica, che il neo Direttore Sanitario si appresta ad affrontare con entusiasmo e il massimo impegno.

“Ringrazio il Direttore Generale per l’incarico ricevuto, che rappresenta per me non solo un’opportunità professionale di grande rilievo, ma anche una sfida stimolante – afferma la Dott.ssa Coffele-. Un ruolo che mi permette di condividere ulteriormente gli obiettivi della direzione strategica, che vanno nella direzione di una maggiore efficacia delle azioni di promozione della salute e di prevenzione, nonché di una maggiore appropriatezza delle modalità di presa in carico dei bisogni di salute. Importante l’attenzione all’assistenza territoriale, ma altrettanto importante è rafforzare sempre di più l’integrazione delle competenze professionali, organizzative e relazionali fra ospedali e territorio, proprio per favorire l’equità di tutti i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari. Ringrazio la Dott. ssa Denise Signorelli che mi ha preceduto nel ruolo di Direttore Sanitario, per il costante confronto professionale e la collaborazione dei molti anni di lavoro insieme”.