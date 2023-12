“La traumatologia in montagna”, Cortina 16 dicembre

Chirurgia della mano, elisoccorso e Rete dei trauma center veneti

Verona, 15 dicembre 2023

Nella gestione dei traumi, il Veneto ha una consolidata esperienza di gestione multidisciplinare e in rete che poggia sui cinque Centri di Alta specializzazione. Ed è per fare il punto sulle buone pratiche organizzative, condividendo le linee guida nazionali ed internazionali dei Trauma Center, anche in vista della prossima manifestazione olimpica, che domani a Cortina, nel centro polifunzionale “Alexander Girardi”, si terrà il convegno dal titolo “La traumatologia in montagna”, presieduto dal dott. Massimo Corain direttore della UOC di Chirurgia della Mano Della AOUI di Verona e dal dott. Ferdinando Da Rin, ortopedico ex direttore dell’ospedale di Cortina. Direttore scientifico dell’evento, è il dottor Alberto Garofano, UOC Chirurgia della Mano, Aoui Verona.

Gli ospedali di Treviso, Mestre, Padova, Vicenza e Verona, insieme ai centri di primo livello formano la Rete salvavita a cui il Suem 118 smista i politraumi, gestiti su base specialistica. Le emergenze-urgenze della mano, ad esempio, vengono prese in carico a Verona dall’Uoc Chirurgia della mano che è Centro hub regionale e Centro Europeo Traumatologico (Hand Trauma Center).

Ma oltre all’aggiornamento su questi temi e sulla traumatologia complessa in montagna, la giornata servirà anche a illustrare l’esperienza di luglio e agosto della base di elisoccorso a Cortina, un servizio di emergenza aggiuntivo per raggiungere più facilmente il Centro trauma più vicino alla montagna che è l’ospedale di Treviso.

L’evento accreditato in Regione gode del patrocinio dell’Università di Verona, delle società scientifiche ortopediche regionali e si propone a tutte le figure professionali che intervengono nella gestione e centralizzazione del trauma in montagna.