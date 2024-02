L’Ospedale di Peschiera del Garda tra le eccellenze italiane per la cura dei tumori alla prostata

Micuro, sulla base dei dati AGENAS, ha diffuso la classifica delle strutture più performanti in Italia sulle patologie oncologiche: l’Ospedale P. Pederzoli di Peschiera del Garda tra le prime tre a livello nazionale per la cura del tumore maligno alla prostata

Milano, 16 febbraio 2024 – In occasione del mese della Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day), celebrata il 4 febbraio di ogni anno, la piattaforma Micuro (www.micuro.it) ha diffuso i dati sulle migliori strutture sanitarie in Italia per la cura delle patologie oncologiche.

Nel 2022, l’Ospedale P. Pederzoli di Peschiera del Garda – con 473 interventi effettuati – è la terza struttura a livello nazionale per numero di interventi per il trattamento del tumore maligno alla prostata. Al primo posto si piazza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze che con 726 operazioni chirurgiche guida questa classifica di qualità. Segue al secondo posto l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano con 509 interventi.

Micuro è la piattaforma digitale per trovare la miglior struttura sanitaria in Italia sulla base di valutazioni trasparenti e imparziali elaborate su dati provenienti da fonti ufficiali del Ministero della Salute e del Programma Nazionale Esiti (PNE) gestito da AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). Le performance sono misurate sulla base degli standard nazionali di riferimento.

L’attendibilità di Micuro, sempre più un punto di riferimento accreditato per chi cerca la struttura migliore in Italia per curarsi, è confermata anche dal comportamento degli italiani quando si tratta di recuperare informazioni certe per la prevenzione oncologica attraverso gli screening e i test di diagnosi precoce. L’analisi dei dati di navigazione sulla piattaforma digitale Micuro, che ogni mese registra in media circa 700mila accessi, fa emergere una buona tendenza degli italiani a cercare le informazioni più attendibili in tema di prevenzione dei tumori cosiddetti prevenibili. Relativamente alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata, le ricerche più numerose hanno riguardato la visita urologica con più di 57mila visualizzazioni in un anno. A seguire l’antigene prostatico specifico (185 pagine viste).

“Per una giornata così importante come il World Cancer Day, è significativo valorizzare il comportamento degli italiani quando si tratta di attivarsi per cercare una struttura per effettuare un controllo precoce e più in generale prevenire una patologia potenzialmente grave, anche solo con una ricerca mirata su un portale attendibile e certificato come Micuro – ha spiegato la professoressa Elena Azzolini, medico specialista in Sanità Pubblica e responsabile del Comitato Scientifico di Micuro. Questo è indicativo di quanto le persone abbiano a cuore la prevenzione e di come si attivino per trovare su una piattaforma online affidabile come Micuro una struttura d’eccellenza a cui affidarsi. Nel solo mese di gennaio la piattaforma ha registrato 873mila visite. In un’epoca come quella in cui viviamo, sempre connessi e sempre informati, bastano veramente pochi secondi per prendersi cura di sé e trovare il posto migliore per farlo”.