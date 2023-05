Mascherine in ospedale, l’obbligo c’è anche nelle aree comuni

Verona, 4 maggio 2023

Come disposto dalla nota della Regione Veneto, fino al 31 maggio, l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’interno dell’ospedale permane in tutti gli spazi comuni con accesso al pubblico anche se non adibiti espressamente all’attività sanitaria ed assistenziale (es corridoi, ascensori, sportelli dedicati all’utenza).

Come noto, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree è tassativo anche all’interno dei reparti di degenza, al Pronto Soccorso e dentro gli ambulatori. L’obbligo vale per operatori, pazienti e accompagnatori.

L’utilizzo in ogni contesto resta, ovviamente, in vigore per tutti coloro che presentino sintomatologie respiratorie.