Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    domenica 26 Ottobre
    Demo

    Nei Pronto Soccorso dell’ ULSS 9 in funzione i dispositivi di sicurezza contro le aggressioni

    Sanità 2 Mins Read

    Sono entrati in funzione in questi giorni nei quattro Pronto Soccorso dell’ULSS 9 Scaligera, San Bonifacio, Legnago, Villafranca, Legnago e nel punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Malcesine, i dispositivi tecnologici finalizzati a premettere un tempestivo intervento in caso di  aggressioni o situazioni di potenziale pericolo.
    Si tratta di Prowatch che vengono indossati dal personale in servizio,   braccialetti telefonici dotati di un pulsante rosso ed uno verde. In caso di situazione a rischio, il personale dotato deve premere il pulsante rosso: scatta immediatamente il contatto diretto con una Centrale di controllo che a sua volta fa scattare l’intervento del 112, oltre ad allertare il restante personale interno del Pronto Soccorso stesso. Il tempo stimato di attesa per l’arrivo dei soccorsi è di tre minuti da quando viene dato l’allarme. Non c’è pericolo che i dispositivi non trovino la rete: attraverso la Sim inserita internamente, i Prowatch sono connessi h 24 con tutti gli operatori telefonici presenti sul territorio.

    La formazione prevista per il personale interessato è stata effettuata dalla ditta che si è aggiudicata il servizio di fornitura, la stessa che ogni mese fornirà il report con i dati relativi all’utilizzo dei dispositivi.

    Il progetto, sostenuto dalla Regione Veneto per garantire la sicurezza del personale medico e sanitario dei Pronto soccorso regionali, è stato finanziato dall’ULSS 9 per circa 138 mila euro. La somma ha permesso una prima fornitura di 290 dispositivi complessivi: 128 a disposizione del personale dei  4 Pronto Soccorso dell’ULSS 9 e del Punto di Primo Intervento di Malcesine. I  restanti verranno distribuiti sul territorio per le sedi della continuità assistenziale e per le centrali operative dell’assistenza domiciliare, come da programmazione.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy