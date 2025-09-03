Neuropsichiatria infantile, dimessa la bambina di Gaza

Darra: “Condizioni cliniche migliorate, continueremo a seguire le patologie congenite”

Verona, 3 settembre 2025

E’ stata dimessa la bambina di 8 anni arrivata da Gaza all’alba del 14 agosto scorso. Il ricovero in Neuropsichiatria infantile, diretta dalla prof.ssa Francesca Darra, si è reso necessario per un quadro complesso, caratterizzato da esiti di idrocefalia, che ha necessitato in epoca neonatale di ripetuti interventi di derivazione ventricolo peritoneale, ritardo psicomotorio con compromissione in particolare del linguaggio, ed epilessia, associato ad una condizione generale di scarso accrescimento, ipovitaminosi, infezioni vie urinarie e cutanee.

La piccola paziente è stata da subito sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per il monitoraggio della condizione clinica di base e visite specialistiche per il trattamento delle problematiche nutrizionali ed infettive in corso e rivalutazione della terapia per l’epilessia. Sono state inoltre attivate osservazioni mirate a valutare il profilo funzionale della bambina al fine di dare indicazioni per una presa in carico riabilitativa.

Prof.ssa Darra: “In queste due settimane le condizioni cliniche della bambina sono migliorate, risolvendo alcuni aspetti acuti. La dimissione a domicilio è stata quindi possibile anche per far vivere a lei e ai suoi familiari una condizione di vita più naturale. Per quanto riguarda, l’evoluzione delle sue patologie congenite è necessario seguirne l’andamento con controlli ambulatoriali periodici”.