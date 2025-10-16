Nota aziendale. Bollettino clinico terzo giorno

Scoppio a Castel d’Azzano di martedì 14 ottobre

Verona, 16 ottobre 2025

Sono stabili le condizioni cliniche dei tre pazienti ricoverati dopo lo scoppio della palazzina a Castel d’Azzano, avvenuto la notte di martedì 14 ottobre (primo giorno di ricovero).

La signora. ricoverata in Terapia intensiva generale diretta dal prof. Enrico Polati, resta intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio. E’ la più grave dei ricoverati.

Stabili anche le condizioni del Carabiniere ricoverato al Centro grandi ustionati. Ieri la prognosi è stata sciolta, è vigile e senza febbre.

L’altro Carabiniere in Terapia intensiva Cardio toraco vascolare, diretta dal prof. Leonardo Gottin, è in situazione stazionaria.