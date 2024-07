Nuovi direttori in Gastroenterologia, Endocrinologia e Igiene

Bravi: “A loro ho chiesto di continuare a tenere alto lo standard di qualità e portare innovazione”

Verona, 4 luglio 2024

Sono entrati in servizio fra marzo e maggio, superando le selezioni per i reparti di Gastroenterologia A, Endocrinologia/Diabetologia, e per la Direzione Medica Ospedaliera nelle funzioni di Igienico sanitarie e di prevenzione.

Si tratta del dottor Vincenzo Giorgio Mirante, 49 anni, che viene dall’Ircss di Reggio Emilia per Gastroenterologia; del prof Riccardo Bonadonna, 67 anni, docente di Endocrinologia all’università di Verona e del dottor Roberto Brizzi, 53 anni, specializzato in Igiene e Medicina preventiva a Milano e proveniente dall’Ulss 4 Veneto orientale.

Callisto Bravi: “I direttori di Unità operativa e i caposala infermieristici sono la spina dorsale dell’attività clinica. Sono le persone che, a diretto contatto con la Direzione generale, traducono in pratica le direttive strategiche. Si tratta di figure apicali alle quali ho dato obiettivi specifici nella cornice generale della nostra Azienda, che ha fama nazionale e internazionale per qualità di trattamenti, innovazione e soprattutto alti volumi che significano esperienza. Infatti, la medicina non può permettersi di stare ferma, deve andare sempre avanti ed essere aperta alla tecnologia e ai progressi scientifici. In sintesi, il compito dei nuovi primari è di continuare a tenere alti gli standard di qualità delle cure”.

Dott Vincenzo Giorgio Mirante: “Il nostro reparto si occupa di patologie molto diffuse nella popolazione, dalle più benigne alle più complesse. Oltre alle cure cliniche, la nostra attività è anche di endoscopia digestiva, che oggi non ha solo la parte diagnostica, con gastroscopie e colonscopie, ma anche di trattamento di alcune patologie più gravi. Si tratta della resezione di tumori superficiali di stomaco e esofago, che una volta avrebbero richiesto l’intervento chirurgico ma che oggi con le nuove tecnologie e l’esperienza del reparto vengono curati per via endoscopica. Abbiamo 14 posti letto per la cura dei pazienti più complessi e l’attività ambulatoriale per patologie meno importanti come la malattia del reflusso, disturbi della digestione, malattie infiammatorie intestinali. Il mio obiettivo è di mantenere alta la fama di questa Unità con la qualità delle cure ma anche aumentare le prestazioni e le innovazioni terapeutiche, in particolar modo per le patologie intestinali cosiddette IBD”.

Prof Riccardo Bonadonna: “Negli ultimi 11 anni ho ricoperto lo stesso ruolo all’Università di Parma, ma la mia carriera si è sviluppata qui a Verona dove torno volentieri. La nostra Unità copre un ambito vasto di patologie che riguardano molte decine di migliaia di persone. Basti pensare che nella nostra zona il Diabete di tipo 1 riguarda circa 3.000 pazienti, mentre quello di tipo 2 si allarga a circa 40 mila persone. Il reparto di degenza all’ospedale di Borgo Trento ha 16 posti letto, mentre l’assistenza ambulatoriale sia a Borgo Trento sia a Borgo Roma eroga oltre 50 mila prestazioni l’anno. Il Diabete mellito e le malattie della Tiroide sono estremamente comuni, nel primo caso è una patologia rilevante il cui impatto negativo spesso viene sottostimato. La nostra Uoc ha una lunga tradizione di cura a cui stiamo affiancando nuove sfide e nuove opportunità terapeutiche. Si pensi che oggi, in alcuni casi specifici e per numeri ancora piccoli di pazienti, ma si comincia a parlare di remissione della malattia diabetica. Ci sono alcune tipologie di pazienti la cui malattia può essere affrontata efficacemente con una modifica radicale dello stile di vita e la perdita di 15/20 chili in pochi mesi, oppure con la chirurgia bariatrica quella dell’obesità”.

Dott Luca Brizzi: “Il nostro lavoro è quello tipo da dietro le quinte per la sicurezza igienico-sanitaria dell’intero ospedale e dei suoi pazienti. Ci occupiamo dei protocolli operativi nell’organizzazione dei singoli reparti, attraverso disposizioni e verifiche per la prevenzione del rischio infettivo. Inoltre, compete a noi la programmazione sanitaria per tutti i grandi progetti di investimento che Aoui ha in itinere, per nuove strutture e nuove procedure. Un ambito altamente innovativo e molto stimolate che rappresenta una bella sfida professionale, anche per il team di lavoro della mia Unità. Sono tutti giovani dirigenti medici di circa trent’anni, molto motivati e molto inclini all’innovazione”.

Le attività delle tre UOC

Uoc di Gastroenterologia A, diretta dal dott. Vincenzo Giorgio Mirante, è una struttura altamente qualificata, che si occupa di diagnosi e cura delle malattie dell’apparato digerente. Presta assistenza principalmente ai pazienti affetti da malattie acute e croniche dell’apparato gastrointestinale e del fegato. È centro di riferimento territoriale per il trattamento del paziente epatopatico complesso e per la gestione dei pazienti candidabili a trapianto di fegato o che vi si sono già sottoposti. L’attività ambulatoriale prevede anche la diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali, delle patologie motorie dell’apparato digerente e delle patologie del piccolo intestino. Inoltre l’Unità svolge attività di endoscopia digestiva, con esecuzione per pazienti ambulatoriali e ricoverati, di esami diagnostici e/o terapeutici, come gastroscopie, colonscopie, ecoendoscopie o colangiopancreatoscopie. Il reparto, sito nel polo “Confortini”, dispone di 14 posti letto. Il personale è composto da 8 medici, 18 infermieri e 12 operatori sanitari in reparto, 15 infermieri e 2 operatori sanitari nella piastra di endoscopia.

Uoc Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo, diretta dal prof. Riccardo Bonadonna, presta attività assistenziale per le malattie endocrine (tiroide, ipofisi, paratiroidi, surreni, gonadi) e malattie dismetaboliche (diabete mellito, obesità, dislipidemie…), patologie di grande diffusione, di notevole peso sociale e soggette a complicanze gravi e costose. L’Uoc ha le degenze nell’ospedale di Borgo Trento e gli ambulatori sia nel polo chirurgico “Confortini”, sia nell’edificio sud di Borgo Roma. L’unità è inoltre sede dei Centri Regionali Specializzati per le alte tecnologie in diabete mellito e metabolismo, per la diagnosi e la terapia dell’iperandrogenismo per la tutela della salute della donna, e per la diagnosi e la terapia delle dislipidemie e aferesi terapeutica. È sede anche dell’ambulatorio dedicato al piede diabetico. L’attività ambulatoriale complessiva della Uoc conta più di 80.000 prestazioni l’anno.

Uoc Direzione Medica Ospedaliera per le Funzioni Igienico Sanitarie e la Prevenzione dei Rischi, diretta dal dott. Luca Brizzi, ha la responsabilità delle funzioni igienico-sanitarie e presiede la Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CIO) e le azioni di prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA). Inoltre, in collaborazione con altre UO e Servizi, si occupa di prevenzione dei rischi, vigila sul rispetto dei princìpi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari e emana direttive in tema di igiene e sicurezza. Inoltre la Uoc supporta la Direzione Aziendale nella programmazione e pianificazione della progettazione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere. La Direzione Medica per le funzioni igienico sanitarie esercita la propria responsabilità su entrambi gli ospedali di Verona e la sua sede è nel padiglione 11 dell’Ospedale di Borgo Trento.