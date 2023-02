Nuovo orario per la visita alle neomamme

Da sabato 4 febbraio è stato allungato l’orario di visita alle pazienti ricoverate in Ostetricia. Si possono andare a trovare le puerpere dalle ore 12 alle 23.

Ogni mamma potrà ricevere la visita di una persona alla volta e il visitatore potrà fermarsi senza limite di tempo per tutte le 11 ore in cui è aperto il reparto, le persone dovranno entrare alternandosi in questo lasso di tempo.

Anche le pazienti positive al Covid-19 potranno avere l’assistenza delle persone care che potranno accedere agli spazi seguendo le precise istruzioni di prevenzione fornite dal reparto.

Inoltre, al numero diretto 045 8127824, la coordinatrice ostetrica risponderà alle richieste di informazioni specifiche sull’assistenza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

Resta invariata la possibilità del padre, o altra persona scelta dalla futura mamma, di assistere la paziente sia durante il travaglio sia durante il parto, anche nel caso in cui la puerpera risultasse positiva al Covid-19.

In generale, per tutti i visitatori esterni restano in vigore le regole di prevenzione che riguardano la protezione delle vie aeree (mascherina preferibilmente FFP2), l’igiene delle mani e non presentare sintomatologia correlata a Covid-19. L’accesso dei visitatori è comunque disciplinato da norme di prevenzione igienico-sanitarie, adeguate per la tipologia di reparto.

