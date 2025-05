Prevenzione, visite gratuite su prenotazione 23 e 27 maggio

Open day Cardiologia, Angiologia e controlli alla tiroide

Verona, 20 maggio 2025

Si terranno venerdì 23 e martedì 27 maggio due giornate che Aoui ha organizzato per promuovere la salute della tiroide, del cuore e della circolazione con consulti gratuiti, senza impegnativa.

Il 50% delle donne ha disfunzioni tiroidee. Il primo appuntamento con la prevenzione gratuita si terrà nel pomeriggio del 23 maggio. Dalle 14 alle16, nel reparto di Endocrinologia di Borgo Trento diretto dal prof Riccardo Bonadonna, si svolgeranno i colloqui individuali informativi sulle problematiche tiroidee. Necessaria la prenotazione, compilando il modulo sul sito AOUI nella sezione notizie (https://www.aovr.veneto.it). L’ambulatorio è aperto in occasione della “Settimana mondiale della tiroide” a cui AOUI aderisce per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste patologie. L’obiettivo principale è aumentare la consapevolezza nella popolazione perché le patologie tiroidee sono piuttosto diffuse e possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Si stima che il 50% delle donne ed il 25% degli uomini abbiano la possibilità di trovare durante l’ecografia noduli tiroidei, che nella maggior parte dei casi sono benigni. Si tratta di disfunzioni croniche per le quali la diagnosi corretta è molto importante.

Malattie cardiovascolari prima causa di morte in Italia. Martedì 27 maggio, invece, si terrà l’Open day per la prevenzione cardiovascolare con visite gratuite, consulti telefonici e telemedicina nelle aree specialistiche di Cardiologia e Angiologia. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di disabilità. Secondo le stime OMS, tali patologie sono responsabili del 31% dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti entro il 2030.

Ad aderire all’open day organizzato da Fondazione Onda sono le Uoc di Cardiologia, diretta dal prof Flavio Ribichini e Angiologia, diretta dal prof Gian Franco Veraldi. Si potrà parlare con la cardiologa Valeria Ferrero, della Cardiologia di Borgo Trento, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00 telefonando al numero 045 812 2951; mentre bisogna prenotare la visita attraverso un modulo presente nella sezione notizie del sito AOUI per avere la valutazione del rischio vascolare da parte degli specialisti di Angiologia a Borgo Roma: dott.ssa Anna Rigoni e dott Sergio De Marchi.

Fondazione Onda. L’iniziativa è supportata dalla Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere da cui Aoui che ha ottenuto tre bollini rosa per il proprio impegno nella prevenzione della salute femminile. Il network di Onda è composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale che sostengono Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Per info e prenotazioni visita la sezione notizie sul sito dell’AOUI (www.aovr.veneto.it)