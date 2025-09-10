Speciale open day in Ostetricia sabato 13 settembre

Giornata informativa per i futuri genitori con visita al reparto insieme alle ostetriche

Verona, 9 settembre 2025

Accesso libero senza impegnativa né prenotazione per l’open day in Ostetricia, che si terrà sabato 13 settembre all’Ospedale della donna e del bambino a Borgo Trento. La gravidanza, specialmente se è la prima, porta con sé molti dubbi per i futuri genitori, per questo le ostetriche Aoui hanno organizzato una intera giornata informativa dedicata alle domande delle coppie.

Gli incontri si terranno dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, al padiglione 29 dell’Ospedale della donna e del bambino nell’aula incontri del primo piano. Le ostetriche saranno disponibili a rispondere a qualsiasi dubbio e curiosità sulla gravidanza e il parto. Sarà inoltre possibile visitare gli spazi di preparazione al parto in Ostetricia dedicati ai papà e alle mamme, oltre che alla sala parto.