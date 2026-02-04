SPISAL ULSS 9 a Fieragricola. Il simulatore del ribaltamento per capire l’importanza dei dispositivi di sicurezza

Il 6 febbraio in programma un convegno su prevenzione di infortuni e malattie professionali in agricoltura

Anche l’Unità Operativa Complessa SPISAL – Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda ULSS 9 Scaligera è tra i protagonisti di Fieragricola, l’appuntamento biennale di VeronaFiere, in programma da oggi mercoledì 4 febbraio a sabato 7 febbraio 2026, dedicato al mondo dell’agricoltura, dalla meccanizzazione alla zootecnia, dall’agro-ecologia alla protezione del suolo e delle risorse. Senza trascurare la sicurezza di chi lavora nel comparto.

Allo stand della UOC Spisal a Fieragricola (al Padiglione 7 – Fieragricola Arena) i professionisti del settore agricolo e i visitatori potranno provare il simulatore del ribaltamento del trattore.

«Il simulatore – spiega la Dott.ssa Stefania Dolci, Direttore SPISAL ULSS 9 – ricrea la condizione del ribaltamento. Chi sale su questo mezzo può sperimentare come funzionano l’arco di protezione alzato e la cintura di sicurezza. Così chi lavora su un trattore può capire l’indispensabile funzione di questi due dispositivi che garantiscono l’incolumità e la sicurezza in caso il trattore si ribalti. Gli infortuni che vedono coinvolte persone alla guida di un trattore nell’anno 2025 sono stati 5, di cui 2 da schiacciamento a seguito di ribaltamento della trattrice; un dato che purtroppo si mantiene costante nel tempo. Questi infortuni – spiega ancora la Dott.ssa Dolci – sono legati alla presenza diffusa, nelle aziende agricole a gestione famigliare, di trattrici vecchie, spesso prive degli accorgimenti tecnici previsti dalla normativa per evitare, in particolare, il ribaltamento del trattore o il contatto pericoloso con parti in moto (assenza di protezioni dell’albero cardanico, della ventola di raffreddamento) o con parti calde (assenza di ripari). Dalle nostre indagini emergono inoltre una scarsa percezione del rischio e una formazione non adeguata che favoriscono comportamenti che portano ad eventi gravi e mortali. Si pensi all’arco anti-ribaltamento tenuto abbassato o rimosso, al mancato uso di cinture di sicurezza durante la guida della trattrice e alla guida imprudente soprattutto durante le manovre alle estremità dei campi coltivati o sui pendii, così frequenti nel territorio collinare veronese».

Al tema della sicurezza è dedicato il seminario tecnico in programma al Padiglione 7 – Fieragricola Arena venerdì 6 febbraio alle ore 14.00, intitolato “Nuovo approccio alla prevenzione di infortuni e malattie professionali in agricoltura”, un confronto tecnico-istituzionale organizzato dallo SPISAL AULSS 9 Scaligera con la partecipazione di Inail, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Regione Veneto ed Enti Bilaterali. Tra gli ospiti, anche Gianni Di Nardo, Segretario Generale di Federacma. A moderare il convegno, la Dott.ssa Dolci.