Transizione digitale, nuovo sistema informatico di ultima generazione

Il 22 e 23 giugno garantite solo le prenotazioni delle prestazioni urgenti

Verona, 20 giugno 2023

Da sabato 24 giugno, Aoui avrà un sistema informatico di nuova generazione con prestazioni avanzate e tecnologicamente performanti. L’informatica ospedaliera, infatti, ha fatto passi da gigante per agevolare sia gli operatori sanitari sia gli utenti, che avranno sempre di più a portata di mano tutta la loro storia sanitaria senza spostarsi da casa.

La nuova modalità di prenotazione rientra nella generale fase di ammodernamento tecnologico di Aoui Verona, anche per rispondere all’obbiettivo di digitalizzazione della sanità avviato dalla Regione con Sanità km zero e il Fascicolo sanitario elettronico.

Nei due giorni precedenti all’avvio (giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 mattina), per permettere il trasferimento dei dati, si potranno prenotare solo le visite con impegnativa di priorità B (dieci giorni). I pazienti con necessità urgenti verranno presi in carico e a inizio della settimana successiva verranno comunicati gli appuntamenti. Per tutti gli altri con impegnative non urgenti (D a 30 giorni e P), da lunedì 26 giugno si riapriranno le prenotazioni con il nuovo sistema in tutti i canali: Cup telefonico, sportelli multifunzionali e prenotazione online dal portale aziendale. La sospensione momentanea delle prenotazioni dal 22 al 24 giugno riguarda anche i servizi resi con la App e il portale.