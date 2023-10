Trasfusionale, gli agenti della Polizia di Stato nuovi donatori

Dott. Gandini: “Un grande esempio di generosità. Fabbisogno di sangue anche per molti malati cronici”

Verona, 12 ottobre 2023

Oggi, al Centro Trasfusionale di Borgo Trento, il dottor Gandini ha ricevuto un gruppo di donatori di sangue della Polizia di Stato che si è recato in ospedale al termine della cerimonia di esposizione della Quarto Savona 15, la carcassa dell’auto della scorta di Falcone nella strage di Capaci. L’iniziativa, chiamata “Dal sangue versato, al sangue donato”, ha visto la partecipazione della Polizia di Stato insieme all’Associazione DonatoriNati e al Gruppo Avis.

Giorgio Gandini, direttore Medicina Trasfusionale: “Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per il grande gesto di oggi. Un esempio di generosità e di attenzione ai bisogni della collettività che fa onore alla Questura di Verona. Ricordo che avere sempre più donatori periodici è una garanzia maggiore per il fabbisogno dei nostri malati. Si pensa che le richieste di sangue seguano i picchi dell’emergenza, mentre in realtà c’è anche un fabbisogno quotidiano per i tanti pazienti cronici con patologie che necessitano di trasfusioni”.